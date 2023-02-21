特企／228連假倒數！必去遠百6大理由超香

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理由1 HAPPY GO點數放大
這檔推出HAPPY GO點數限量好康，活動期間親持HAPPY GO卡加身分證件正本到客服中心，HAPPY GO點數50點換200元紅利券乙張，每個身分證字號有一次兌換機會，快閃好康千萬不能錯過。
理由2 補充時尚能量
日本殿堂級潮流品牌NEIGHBORHOOD海外旗艦店首度登陸遠百信義A13，推出開幕限定紀念系列單品，結合美式文化、軍事、丹寧元素，擄獲追求流行文化的時尚客愛戴，自開幕以來人潮不斷，挾帶超人氣聲量掀起日本在台「裏原宿」文化旋風、由Artelli獨家呈獻。台中大遠百LOWRYS FARM 春裝新品上市滿2800元現抵300元、滿3800元現抵500元。
理由3 遊戲中多體驗
PlayStation VR2上市，搭配PS5主機提供全新遊戲體驗，還有老少咸宜的Switch，快來遠百板橋中山GAME休閒館搶先試玩。台南大遠百即日起到3月13日推出懷舊遊戲電玩展，連假當中每天都有童年遊戲體驗賽，歡迎8歲以上學童報名參加。2月25日高雄大遠百推出「2023小小童軍體驗營」，透過活動讓小朋友從中學習到正確的逃生與互助精神的重要，給孩子們一個大開眼界、釋放精力的場域，同時學習防災、逃生正確的知識。遠百花蓮2月26、27日辦理小小客服體驗營，歡迎小朋友從感受職涯體驗。
理由4 帶味蕾去旅行
新竹大遠百5樓vitamix、飛利浦、掌廚、膳魔師專櫃，連假期間在櫃上推出實演試飲，歡迎品嘗。遠百嘉義推薦B1古拉爵、7樓涮乃葉是親友聚餐首選，即日起到3月底消費滿1000元即贈1張好料百元優惠券，優惠可累贈。連假期間到遠百花蓮聚餐，出示指定APP會員即可享228元加購「饗泰多泰式風格餐廳」人氣料理松阪豬炒長豆乙份，「開飯川食堂」推出季節限定料理，包含酸蘿蔔老火鴨湯、香辣珍饌冒菜鍋等，提供更多暖心又美味的料理。
理由5 聰明消費划算
板橋大遠百B1綠洲區推出女鞋飾品展售會，viina女鞋五折起、DUIDUI飾品兩件以上75折。寶慶遠百即日起到2月28日8樓特賣中心推出OUI品牌全面1折起特賣會。遠百竹北2月25日~2月28日niko and…早春女裝特惠價5折、Adidas品牌秋冬潮流服飾2件5折。
理由6 春季運動起跑
遠百信義A13在2月25日「2023 Hero 4 Who 國際舞蹈大賽」北區初賽正式開打，邀請重量級貴賓AKB48 Team TP林潔心出席，號召千人共舞狂歡！桃園遠百228連假天天舉辦運動體驗營，2月25日蛇板、直排輪，2月26日泰拳，2月27日直排輪，2月28日水彈槍定靶，享受飆汗運動快感。