中捷藍線綜規通過交通部審查 盧市長：距核定最後一哩路
台中市第二條捷運藍線綜合規劃，昨（20）日通過交通部審查。市長盧秀燕今日主持市政會議表示，感謝交通部釋出善意，通過中捷藍線綜合規劃；市府為中捷藍線奔走多年，現在剩最後一哩路，拜託陳建仁院長，也對陳院長有信心，期待短期內由他親自宣布核定消息，成為陳揆中部地區第一個政績與大禮，讓市府可以展開後續作業。
記者柳榮俊/台中報導
盧市長表示，2月9日參加行政院會時，籲請中央儘速核定中捷藍線綜合規劃，讓工程早日開工時，就感受到陳院長與副院長鄭文燦釋出的善意，對中提藍線通過深具信心。果真，交通部20日審查就獲得通過。盧秀燕指出，如今剩下最後一哩路，就是等政院核定，期待短期內陳院長能親自宣布這項好消息。
交通局表示，配合交通部審查意見，調整採111物價基準檢討計畫經費，調整後，台中捷運藍線計畫總經費1614.14億。同時，因應112年台中市財力級次由第三級變更為第二等級，並依據計畫自償率為34.36%，故最後捷運藍線整體總經費中，中央分擔675.59億元，地方分939.55億元，比例約五成八。
盧市長也說，中央疫情指揮中心統一規定，全國自昨日起，除例外場合如醫療、照護機構、公共運輸等須戴口罩，基本上室內可脫口罩，有市民跟她說「好久不見」，因為過去兩三年戴口罩無法見彼此真正容貌，脫下口罩感覺好久不見；儘管現在室內、外都可脫口罩，但她昨日外出視察，發現絕大多數市民朋友還是習慣戴口罩，她強調，目前除必要場所須佩戴外，其它無強制規定戴口罩，基本上「可脫可戴、隨心自在、彼此尊重」。