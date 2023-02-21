土地公生日快樂！他們把「神祕咒語」加進歌 保佑平安
「奇行種樂團」同根生特別選在農曆二月二號土地公生日當天，發表〈福福〉Live MV，不僅重現去年底專場精彩演出畫面，還邀請所有樂迷一起為土地公慶生。此外，歌曲邀來張伍合作，歌曲中還特別加入一段安土地真言咒語，透過每一次念誦，讓歌曲散發更強大的祝福力。
記者吳雨婕/綜合報導
同根生去年發行全新專輯《邊緣轉生術》，為多位熟悉民間妖怪而唱，唱完鬼怪故事後，同根生把腦筋轉移到神明身上，選擇大眾最常接觸的土地公，延續異次元世界奇幻視野，解構民俗基底，更以詼諧說書人之姿挑戰新曲風，請到「嘻哈邪典」之稱的饒舌歌手張伍共同創作，合力打造一首屬於福德正神的〈福福〉之作。同根生表示：「張伍先前的專輯也跟鬼有關，恰巧與我們的《邊緣轉生術》相同，因此心想不如相約來寫一首跟神明有關的歌，沒想到最後順利完成合作。」
〈福福〉同樣交由金獎鬼才製作人柯智豪操刀，特別把笙、柳琴等傳統音色，融入嘻哈旋律，讓同跟生再度突破音樂界線，張伍也一改過去邪典風格，變身虔誠信徒，透過饒舌方式來跟土地公訴說日常煩惱，歌曲後段還加入一段安土地真言咒語，透過每一次念誦，都讓歌曲散發更強大的祝福力，同根生說：「安土地真言以求財息災為主，能為土地祈福、願四方安穩，因此跟著歌曲多唱幾次，也能保佑大家平平安安，甚至發大財！」