中國外交部指王毅訪俄助世界和平　暗批拜登訪烏

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中國外交部下午舉行例行記者會。綜合中國媒體報導，汪文斌在回答媒體提問時，作上述表示。
汪文斌對王毅訪俄說，中國希望以王毅訪問俄羅斯為契機，同俄羅斯一道推動雙邊關係繼續沿著兩國元首確定的方向穩步前進，「維護雙方的正當權益，為世界和平發揮積極作用」。至於訪俄行程，中國官方會及時發布有關消息。
至於拜登訪問烏克蘭及美方相關表態，汪文斌除作上述頗具暗批意味的表示外，還聲稱美方是烏克蘭戰場的最大武器提供者，美國20日還宣布再向烏克蘭提供5億美元軍事援助，現在卻不斷散布中方提供武器的「虛假信息」，居心何在。
汪文斌宣稱，美國說要維護和平，實際上卻大發戰爭財，美國的軍工企業從烏克蘭戰場「賺得盆滿缽滿，事實早已撕下了美國和平捍衛者的假面具，暴露了其唯恐天下不亂的真面目」。
他又說，中方敦促美國「切實反思自身所作所為，停止再做拱火澆油、趁火打劫、趁機牟利的事情」，和中方一樣「真正致力於勸和促談」。
汪文斌說，「中俄全面戰略協作夥伴關係」建立在「不結盟、不對抗、不針對第三方」的基礎上，是兩個獨立國家主權範圍之內的事情。中俄兩國從不接受美國對中俄關係指手畫腳，甚至脅迫施壓。（編輯：邱國強/陳沛冰）1120221