轉型策略秀成果　光寶科全年每股淨利6.19元

光寶科今（21）日公布2022年第四季與全年度營運成果，去年第四季稅後純益為新台幣38億元，每股淨利達1.68元。去年全年稅後淨利達142億元，每股盈餘為6.19元。光寶科董事會今日也通過配發第四季每股現金股利3元，加上2022年上半年現金股利1.5元，2022年全年每股現金股利達4.5元。
記者許家禎／台北報導
光寶科來自於雲端運算電源、汽車電子需求穩定成長，去年第四季營業額為新台幣431億元，受惠於供應鏈管理優化、營運效率提升，毛利率達19.5%，年增2.2ppt（百分點）；營業淨利率為7.7%，其中營業費用來自研發的投入佔當季營收5%，年增幅度超過30%，主要聚焦在雲端、5G、車電與高階光電半導體等。
光寶科2022年全年合併營收為1735億元，年增5%；全年毛利率和營業淨利率為19.2%及8.7%；全年營業毛利、營業淨利分別達333億元、151億元，分別年增9%及16%；稅後淨利達142億元，每股盈餘為6.19元，2022全年度獲利率和每股盈餘均創下歷史新高。
光寶科技總經理邱森彬表示，光寶自2020年後啟動數位轉型，大幅提升高成長型與高價值的核心業務比重，帶動營收規模持續擴大及獲利能力提升。過去幾年光寶策略性布局電動車充電、雲端電源解決方案、5G/IoT等新事業，都在2022年展現成長潛力。
未來將持續擴大研發投資，發展中期與長期的成長動能，將聚焦在三大領域 : 綠色資料中心、永續運輸與高效能基礎設施，讓自主產品開發和設計，成為光寶的優勢。