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微軟全面開火！任天堂也能玩決勝時刻　玩家驚呼：太狠了

▲微軟和任天堂（Nitendo）簽署一份10年合約，未來將提供包含《決勝時刻》（Call of Duty）等Xbox平台上全部遊戲給對手任天堂。（圖／Xbox臉書）
▲微軟和任天堂（Nitendo）簽署一份10年合約，未來將提供包含《決勝時刻》（Call of Duty）等Xbox平台上全部遊戲給對手任天堂。（圖／Xbox臉書）

記者張志浩/綜合報導

遊戲界的一大步？微軟總裁Brad Smith今（21）日在個人推特對外宣告，微軟已和任天堂（Nitendo）簽署一份10年合約，未來將提供Xbox平台上全部遊戲給對手任天堂，並特別指名動視旗下獨佔大作《決勝時刻》（Call of Duty），會同步推出Xbox版將和任天堂版，消息一出掀起熱議，眾多玩家也紛紛臆測此次微軟的動機為何？並期待後續發展。

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微軟副董事長暨總裁Brad Smith，今（21）日下午在個人推特發出重磅消息，已與任天堂簽署一份10年合約，將提供XBOX平台所有遊戲給任天堂玩家，其中包括《決勝時刻》的新遊戲，未來Xbox版將和任天堂版同步發售，且內容、遊戲功能都一樣，讓任天堂玩家也能和PS玩家、Xbox玩家同享遊戲樂趣。《NOWnews今日新聞》進一步向台灣微軟詢問，官方則表示「目前不便透露細節，未來有最新消息才會公開回應」。

▲微軟總裁Brad Smith在推特宣布，微軟提供Xbox平台上全部遊戲給對手任天堂。（圖／翻攝畫面）
▲微軟總裁Brad Smith在推特宣布，微軟提供Xbox平台上全部遊戲給對手任天堂。（圖／翻攝畫面）
微軟此舉已經引起全球遊戲玩家的關注，有鑒於目前微軟收購動視（Activision）的案子還在審查階段，英美地區不少組織都擔憂微軟有潛在壟斷市場的行為，因此這次與任天堂簽約，不少玩家表示，「太狠了！但感覺只是為了收購順利而已吧」、「任天堂應該不會想插入另外二家的紛爭，天上掉下來的好處能不撿嗎」、「收購案還在跑，當喇叭嘴看一看就好了吧」。

不過撇除掉微軟收購動視的議題，有玩家仍提出質疑「NS跑地平線?給鬼玩嗎」、「NS跑COD那個畫面我沒辦法想像，NS我還是乖乖拿來玩任系本家就好了」、「現在簽這個是不是要給任天堂下世代主機使用」、「有可能是在替次世代主機熱身，畢竟現在的Switch就是沒辦法那麼厲害」、「遊戲跑不跑得動不重要，這感覺就是針對索尼的約。」

▲微軟宣布將提供Xbox平台上所有遊戲給任天堂。（圖／Xbox）
▲微軟宣布將提供Xbox平台上所有遊戲給任天堂。（圖／Xbox）
對此《NOWnews今日新聞》也採訪重度遊戲玩家Robert，他認為，任天堂的硬體規格不行，如果不升級很難玩3A大作，連任天堂自己家出的軟體已經蠻多問題了，更何況玩XBOX更細膩的遊戲作品，根本玩不動就沒輒了，這樣的合作意義不大。另一位重度玩家P先生表示：「這跟本是蜀國聯手吳國要打魏國（PS），但實在不太看好這項合作。」

任天堂NS玩家G先生也說，光是用NS玩《海賊無雙》，進關卡就要讀取快1分鐘，除非遊戲降跑或是任天堂出下一代主機，否則真的很難跑得動XBOX大作。確實以目前決勝時刻高畫質且巨大容量的遊戲內容，Switch版究竟該如何呈現，不僅對開發團隊來說是一項挑戰，也將為市場投下一枚未知的震撼彈。
 

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