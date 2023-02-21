世界先進全年稅後淨利年增近3成 估Q1最冷之後回溫
世界先進去（2022）年第四季毛利率下滑至39.22%，第四季稅後淨利24.79億元，季減35.15%，為7季以來新低水準，單季每股純益1.51元。至於全年毛利率 46.3%，稅後淨利152.8億元，年增29.28%，每股淨利9.07元。世界先進指出，今年第一季應該是最冷的一季，之後逐漸回溫，只是回溫多少還要再觀察。
記者許家禎／台北報導
世界先進去年第四季營收滑落至95.73億元，季減28.17%、年減24.8 %。第四季毛利率下滑至39.22%，較第3季下滑5.78個百分點，營業利益率為25.7%。第四季稅後淨利24.79億元，季減35.15%，為7季以來新低水準，單季每股純益1.51元。
世界先進去年全年營收與獲利創新高，總營收516.94億元，年增17.62%，毛利率 46.3%，年增 2.7 個百分點，營益率 34.5%，年增 2.4 個百分點。全年稅後淨利152.8億元，年增29.28%，每股淨利9.07元，至於配息規劃與上年持平，約4.5元。
資本支出部分，世界先進表示，為應對劇烈庫存調整、地緣政治與通膨等因素將採取保守審慎的態度，估今年約新台幣100億元，相對去年的194億元大幅下降。
至於如何看第一季，世界先進估在新台幣30.1兌1美元基礎下，首季營收下滑至79至83億元，估計季減17.5%至約13.3%，毛利率29至31%，營益率約14.5至16.5%。世界先進指出，今年第一季應該是最冷的一季，之後逐漸回溫，只是回溫多少還要再觀察。