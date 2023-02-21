賴雅妍當謝佳見「失散多年雙胞胎」 卻遭《同學》毀婚
賴雅妍與謝佳見在華劇《三隻小豬的逆襲》熟識，「友達以上戀人未滿」的情感也延伸到現實中，賴雅妍笑說，他們就像是失散多年的雙胞胎，「我們有很多相似之處，也有很多相似的興趣，只要一個眼神，就知道對方在想什麼。佳見唱歌是很好聽的，我覺得他不能只有戲劇部分被看到。」賴雅妍因此主動推薦謝佳見給劇團導演，這次在《同學會！同鞋~》音樂劇，劇中兩人感情升格成為情侶，沒想到戲內愛情長跑20年，男方卻在結婚前夕決定跟女方出櫃，演到這段賴雅妍直呼真是撕心裂肺。
記者羅凌筠/台北報導
謝佳見表示雖然之前有在馬來西亞演過舞台劇的經驗，但《同學會》是他第一齣音樂劇。謝佳見表示，當時決定接演時，並沒有特別緊張，但是有一股使命感：「第一個版本的卡司，真的都是很厲害的金鐘演員，如果可以找到這麼強的演員，那故事一定是很好的。但也因為如此，我們音樂劇就一定要做得更好。」賴雅妍笑著表示，謝佳見戲中坦承自己性向的歌曲，自己在後台也是哭得淅瀝嘩啦，但輪到她上場時，還是要擺出很生氣遭背叛的樣子。
劇中描述9位大學同學，每十年舉辦1次同學會，透過個性迥異的同學人生，看到生命不同樣貌，刻畫出深刻的情誼。除了溫馨的同學情，還有同學之間的情感拉扯，其中一次同學會，竟然還是辦在賴雅妍劇中角色，結婚當天被謝佳見悔婚。賴雅妍笑說自己在戲中是「一輩子都在追求愛情的笨蛋」，甚至到已經被毀婚了，還堅決相信兩人還是可在一起，「直到他把婚戒退還給我，我才真的心死。」
這次演出加入金曲歌王許富凱，以及專業韓國音樂劇演員金仁馨，演員紛紛表示他們倆個真的太厲害了，「金仁馨只要一唱歌，大家都會默默閉嘴，因為真的太會唱了！」被問到跟許富凱的合作，賴雅妍興奮的表示，很想要跟許富凱學習台語，「我第一次在他面前講台語時，他完全聽不懂。」訪問現場再度被要求講台語，大家笑著表示怎麼這麼像「客語」，而謝佳見則說，許富凱傻傻的感覺，會讓人很想欺負他。