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獨／T1亂鬥嚇到她！「無辜妹」惹心疼爆紅　親吐當下心情

▲意外在T1衝突亂鬥中成為網路話題的無辜妹Yami，坦言當下有點不知所措。（圖／翻攝T1 LEAGUE YouTube）
▲意外在T1衝突亂鬥中成為網路話題的無辜妹Yami，坦言當下有點不知所措。（圖／翻攝T1 LEAGUE YouTube）

娛樂中心/綜合報導

台灣職籃T1聯盟，19日在台啤英雄與桃園雲豹的比賽中，雙方爆發肢體衝突，連同「魔獸」霍華德在內，多名球員都被驅逐出場，引發熱議，不過網路上討論的焦點，除了台啤總經理哈孝遠的「痛風」外，旁邊的啦啦隊「小調啤」正妹也意外獲得關注，更被封為「18號無辜妹」。對此，這名正妹Yami也向《NOWnews今日新聞》分享當下心情，「有點不知所措！」

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回顧這場比賽，在終場末節剩下50秒左右，雙方球員因肢體動作產生衝突，接著台啤助理教練林玠禾衝上場追打，最終才形成嚴重大亂鬥。但在過程中，導播則照到了坐在場邊哈孝遠，結果旁邊的小調啤正妹Yami，一臉無辜望著場上的神情，瞬間成為網路焦點，也讓大家紛紛感到心疼。

▲小調啤啦啦隊的Yami坦言，她非常不希望球員受傷，每個人都想呈現最好的比賽，也希望大家多多支持他們。（圖／翻攝Yami IG）
▲小調啤啦啦隊的Yami坦言，她非常不希望球員受傷，每個人都想呈現最好的比賽，也希望大家多多支持他們。（圖／翻攝Yami IG）
事隔兩天，Yami今日接受《NOWnews今日新聞》訪問，她坦言，「當下有點不知所措！雖然看球的時候我也很激動，還是不希望有任何人受傷！」面對意外成為網路話題，她也相當驚訝，「謝謝網友還有球迷那麼熱烈討論，震驚之餘還是想要請大家多多來球場看球，每一位球員，包括工作人員都很努力想要呈現好的球賽給大家，請大家多多支持台啤英熊和小調啤。」

事實上，擁有迷人深邃五官的Yami，從國二就開始接觸舞蹈，畢業於華岡藝校、國立台灣戲曲學院民俗技藝學系，也曾上過綜藝節目展現驚人的柔軟度，擅長高空舞調與特技呼拉圈的她，直到2021年才幸運加入小調啤，也是她首次進軍啦啦隊，「很感謝球團、Endo老闆那時給我一個機會，讓我嘗試不一樣的自己，希望未來可以多元發展，繼續加油！」（編輯：詹鎰睿）

▲小調啤啦啦隊的Yami坦言，她非常不希望球員受傷，每個人都想呈現最好的比賽，也希望大家多多支持他們。（圖／翻攝Yami IG）
▲Yami過去也上過各大節目表演，常讓許多來賓驚豔。（圖／翻攝Yami IG）

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