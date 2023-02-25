專訪／開唱圓夢！HUR揮別兩年練團辛酸　保持初心繼續衝

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談到二度確診，連穎自嘲腦霧越來越嚴重，舞步都記不起來。「我常常被老師喊『連穎！又是你！』每次壓力都好大。」當天得知自己二確時，還大哭了，「為什麼又是我？那時候很無奈。」巴倫月直言，二確的狀況比之前嚴重，體力上也差很多，「一開始我不知道我確診，知道後我很愧疚。」她分享以前都可以練習一首接著一首，現在中間一定要休息一下，不然就會咳嗽，最近也只能靠吃補品、維他命、中藥提升抵抗力。
才出道2年多，HUR不僅拿下4個國際獎項的肯定，還舉辦了專場演唱會，談到想對自己說的話，席子淇表示：「我覺得我們真的很辛苦，出道2年遇到很多事情，經歷過重重關卡，才能撐到今天，很感動，希望繼續保持初心、初衷，只會越來越好，繼續加油。」連穎提到：「我想要跟未來的自己團員們說，不管這個社會要讓我們失望幾次，繼續加油。」
C.Holly直言，女團不是一件容易的事情，這2年做了很多挑戰，一直保持這個勇於挑戰的熱情，年紀會長大，心不會；利善榛感性的說，這2年受到很多肯定，很幸運也很珍惜，「但是未來的路非常的長，今年開始比前2年更全力的衝刺。」裴頡透露這2年很辛苦，但也很充裕很滿足，未來大家一定行的；巴倫月感激表示：「我真的謝謝大家，我很開心我在這裡。」
此次演唱會邀來原子少年的VERA合作，HUR提到雙方在排練時很失控，雖然是男團與女團合作，身分卻好像顛倒，笑說老師對她們說「妳們可以學學VERA，像女生一點嗎？不要太MAN」，HUR也提到其實很期待粉絲的應援手勢與應援口號，席子淇自虧就連她們自己都會記錯，那就要看看專業的粉絲們會不會給她們大驚喜了。
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