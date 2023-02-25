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專訪／開唱圓夢！HUR揮別兩年練團辛酸　保持初心繼續衝

▲HUR由（前排左起）巴倫月、利善榛、連穎、席子淇、裴頡、C.Holly組成。（圖／記者陳明中攝, 2023.02.21）
▲HUR由（前排左起）巴倫月、利善榛、連穎、席子淇、裴頡、C.Holly組成。（圖／記者陳明中攝, 2023.02.21）

記者吳雨婕/台北報導

人氣女團「HUR」由利善榛、裴頡、C.Holly、連穎、巴倫月、席子淇組成，她們於2020年11月正式出道，出道2年多的她們，將在2月26日晚上8點在三創生活園區舉辦專場「ON MY WAY 【HUR首場演唱會】」。日前她們特別接受《NOWnews今日新聞》專訪時分享開唱心情，也透露今年對自己的期許。

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C.Holly表示對於首場演唱會開唱在即，心情既忐忑又期待又緊張，這是她們幻想過的夢想，沒想到才僅僅出道2年多就實現了，HUR透露她們6個人還有準備了各自的舞台，給粉絲一個驚喜。現場排練時HUR展現專業，秀出俐落的舞姿，不過她們笑說排練過程困難重重，籌備的時間很緊湊，直言一切很不容易，又加上前陣子團員連穎、巴倫月還二度確診，讓高雄的見面會取消，等2人康復後，趕緊投入練習中。

▲HUR專訪。（圖／記者陳明中攝, 2023.02.21）
▲HUR分享開唱心情。（圖／記者陳明中攝, 2023.02.21）
談到二度確診，連穎自嘲腦霧越來越嚴重，舞步都記不起來。「我常常被老師喊『連穎！又是你！』每次壓力都好大。」當天得知自己二確時，還大哭了，「為什麼又是我？那時候很無奈。」巴倫月直言，二確的狀況比之前嚴重，體力上也差很多，「一開始我不知道我確診，知道後我很愧疚。」她分享以前都可以練習一首接著一首，現在中間一定要休息一下，不然就會咳嗽，最近也只能靠吃補品、維他命、中藥提升抵抗力。

▲連穎二度確診。（圖／翻攝連穎IG）
▲▼連穎（上圖）、巴倫月（下圖）日前二度確診，如今都已經康復。（圖／翻攝連穎IG）
▲巴倫月二度確診。（圖／翻攝巴倫月IG）
 
才出道2年多，HUR不僅拿下4個國際獎項的肯定，還舉辦了專場演唱會，談到想對自己說的話，席子淇表示：「我覺得我們真的很辛苦，出道2年遇到很多事情，經歷過重重關卡，才能撐到今天，很感動，希望繼續保持初心、初衷，只會越來越好，繼續加油。」連穎提到：「我想要跟未來的自己團員們說，不管這個社會要讓我們失望幾次，繼續加油。」

C.Holly直言，女團不是一件容易的事情，這2年做了很多挑戰，一直保持這個勇於挑戰的熱情，年紀會長大，心不會；利善榛感性的說，這2年受到很多肯定，很幸運也很珍惜，「但是未來的路非常的長，今年開始比前2年更全力的衝刺。」裴頡透露這2年很辛苦，但也很充裕很滿足，未來大家一定行的；巴倫月感激表示：「我真的謝謝大家，我很開心我在這裡。」

▲HUR專訪。（圖／記者陳明中攝, 2023.02.21）
▲HUR認為經歷了重重關卡才有如今的成就，希望未來持續努力。（圖／記者陳明中攝, 2023.02.21）
此次演唱會邀來原子少年的VERA合作，HUR提到雙方在排練時很失控，雖然是男團與女團合作，身分卻好像顛倒，笑說老師對她們說「妳們可以學學VERA，像女生一點嗎？不要太MAN」，HUR也提到其實很期待粉絲的應援手勢與應援口號，席子淇自虧就連她們自己都會記錯，那就要看看專業的粉絲們會不會給她們大驚喜了。

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