專訪／唐鳳自曝很享受看酸民留言　紓壓方式超另類

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特別的是，對唐鳳來說，只要能進入冥想狀態，在任何環境都一樣，不論是在通勤的車子裡、辦公室、還是沙發上，「我就不會急著非得反應不可，而是去品味我現在有的感受，不用急著做決定，如此就能把心裡的空間擴大，再去看新的事情。」
唐鳳說：「與其說是冥想，不如說我長期都有這種不跳到決定，先把感受放下來，然後再去蒐集新的事實，這樣的習慣，當然像剛剛那樣子有獨處的空間也很有幫助。」
天才異於常人的紓壓法：看酸民留言
「我很享受看酸民留言、吸收新講法（罵人方式），就是我紓壓的方式！」唐鳳自幼天資聰穎，除了是駭客天才、被喻為天才IT大臣、擁有無性別身分等，沒想到連紓壓方式都很異於常人。
他說，只要提到自己名字的留言都會去看，並分享自己於2010年參與蘋果「Siri」計畫的經歷，Siri一開始不會講那麼多語言，團隊就訓練它在面對尖酸刻薄語言、攻擊時，要怎麼快速、幽默地回應，「因為Siri若跟人吵起來，大概就沒人會買這個產品了吧！」唐鳳笑談這是他接觸過很有趣的工作。
跟Siri相處太久，也影響了唐鳳，以致他現在不管看到什麼留言，都會有種「原來文字可以這樣用」、「又學到一種新的講法」，相當享受酸民的創意，偶爾也會邊看邊想「梗」，像之前被罵不務正業，只會點麵線時，唐鳳便想到「我們不是只有產業署可以點麵線，我們還有韌性司可以點天線，偏遠地區就有收訊。」說完還被自己逗笑。
「至今我還沒有看到什麼，會讓我心情不好的。」看大量文字就是唐鳳的紓壓方式，反而沒有「炎上」時，就沒有那麼多語言材料可以看，這種時候就會跑去看還沒呈上來的電子公文，可以在沒有時間壓力的情況下，獲得新知、又不用急著做決定。
數位部成立爭議不斷、資安連環爆 唐鳳心情
數位部成立半年以來就面對各種質疑與攻擊，包括定位不明、預算過多，唐鳳也挨批國人資料外洩、不處理資安問題，還在點麵線，宣傳台灣雲市集點餐系統等等。
自從唐鳳成為部長後，就得去立法院備詢，面對立委們的直球對決，但幾次觀察下來，發現不論立委攻擊力多強、問題多尖銳，唐鳳總像沒有脾氣一樣，平心靜氣地回答所有提問，不禁讓人好奇他的真實心情。
「我對於所有批評指教，只有感謝。」他感謝立委、大眾提醒數位部資安措施、法令配套都要有所提升，因此他也請資安署全面檢視資安法跟子法，蒐集各界意見、研修方向，包括擴大資安稽核對象，或是要求設置資安長、資安專職人員等等，有賴於大家的「不平則鳴」，才能讓數位部很快凝聚調整方向；另外，數位部在資通安全、推行創新作法、數位轉型上，都不是任何黨派會反對的事情，4個主要政黨的立委所提意見，反而都具建設性。
對於是否會有不高興或沮喪的時候，唐鳳坦言，防護能力是一回事，但現況就是，台灣不管在個資、資安狀態上，所遭受的威脅與攻擊，量大到全世界少見，因此國人在這種情況下，一定會對數位部有更高要求，他認為這是很自然的事情。
唐鳳習慣站著工作、採走動式管理
近距離觀察唐鳳的工作方式，發現延平南路的部長辦公室裡有2個白板、1個可供電子白板與視訊的螢幕，上面寫滿了與幕僚開會的內容，也不乏他思考時的紀錄，據幕僚描述，唐鳳習慣站著工作，幾乎沒看過他坐在辦公椅上，且經常會透過白板隨時討論、釐清頭緒。
唐鳳自己也提到，他是走動式管理，任何時候、任何地方，只要需要他，就會直接去那裡，像數位部還有位於新光大樓的辦公室，也都會去，「我不會把人call來找我，只要連得到網路都可以辦公。」
訪談最後請唐鳳在螢幕前擺拍，假裝正在開會的樣子，記者偷偷詢問幕僚，唐鳳私下與員工講話也是這種溫柔的語氣嗎？幕僚表示，語氣差不多，但語速大概會快個3倍。注重效率、善於時間管理果然名不虛傳！