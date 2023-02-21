蒲亭親撰國情咨文！先批西方挑起戰爭　又宣布恢復核試爆

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蒲亭談到對烏克蘭發動「特別軍事行動」時批評，烏克蘭正在為「西方主人」的利益服務，他形容「俄羅斯曾盡一切努力來解決和平問題」，並稱俄國多年來都準備好與西方進行建設性對話，但遭到了忽視與拒絕，「我們曾經很有耐心。」
談話中蒲亭重申，對烏克蘭發動入侵的軍事行動是保衛俄羅斯的必要條件，克宮的目的是為了保衛俄羅斯和「消除納粹威脅」；至於戰爭未來如何發展，他直言「想在戰場上戰勝俄軍是不可能的，俄羅斯將會逐步完成任務。」
接著，蒲亭將矛頭轉向美國等西方國家。他批評是美國等西方國家「發動了戰爭」，而俄羅斯只是用武力制止戰爭，意圖挫敗基輔政權對烏東頓巴斯地區的蓄意襲擊；並稱俄羅斯的目的是「捍衛國土與人民的生命」，而西方要的則是「不受限制的權力」。
蒲亭指責北約意圖持續擴張，聲稱西方希望擴大烏克蘭地區的衝突演變成全球對抗，「反俄只是手段，西方的目的的是讓俄羅斯人民受苦」；並批評世界上沒有哪個國家有像美國一樣，擁有數百個海外軍事基地。而基輔政權也曾企圖獲得核武器，西方勢力則早在特別軍事行動開始前，就開始向烏克蘭提供軍備。
演講過程中，蒲亭宣佈為頓巴斯地區的死難者默哀一分鐘，並承諾俄羅斯將設立基金，幫助在「特別軍事行動」中陣亡戰士家屬和老兵；至於那些「走上背叛俄羅斯之路」的人將被依法追究責任，但蒲亭強調不會組織獵巫行動。
提到西方政府與跨國企業的制裁，蒲亭稱他們的意圖是讓人民受苦，從內部造成國家不穩定，「但是他們的算盤打錯了」，接著他舉出俄羅斯通貨膨脹指數、收支平衡等數據，指出俄國正進入新的經濟週期，無需向外國卑躬屈膝乞討。
回到內政，蒲亭先是批評西方「腐敗的價值觀」，接著又稱自己是傳統價值的捍衛者，儘管國家不應干涉私人生活，但家庭是「一男一女的結合」，堅稱反對同性婚姻；另一方面提議回歸俄羅斯傳統教育體系，也承諾今年9月的選舉與2024年的總統大選將嚴格按照法律進行。
最後，蒲亭批評在蘇聯解體後，美國不顧別國利益，試圖鞏固其全球霸權，接著拋下震撼彈宣布將「暫停」美俄簽署的《新削減戰略武器條約》（New START），並且已經就恢復核試爆做好準備。蒲亭宣稱美國已開始核試驗，「那麼俄羅斯國防部和俄羅斯國家原子能公司也該準備進行核武器試驗」，並強調不是退出《新削減戰略武器條約》，而是暫停。
俄羅斯總統蒲亭過去每年都會發表國情咨文，例外的是去年與2017年，蒲亭在去年年底解釋，俄羅斯處於緊張態勢，只有額外的時間和分析、確定的結果，才能使國情咨文有理有據。此外，俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫（Dmitry Peskov）也提到，這次國情咨文由蒲亭親自撰寫。