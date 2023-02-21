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華航廠場工會設立爆爭議　憲法法庭開庭辯論

▲憲法法庭（圖／NOWnews資料照，記者潘千詩攝）
▲憲法法庭（圖／NOWnews資料照，記者潘千詩攝）

記者潘千詩／台北報導

《成立廠場企業工會案》憲法法庭今（21）日開庭辯論，勞動部主張，廠場工會若無門檻限制，恐現「勞勞相爭」，將讓雇主以拖待變，妨礙勞資協商，認為《工會法施行細則》相關規定沒有違憲。

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華航員工朱梅雪等人，2014年間成立「華航修護工廠企業工會」，但華航企業工會不服，以利害關係人身分提起訴願並成功撤銷原處分。朱等人提行政訴訟，但敗訴確定，因此聲請法規範及裁判憲法審查，主張《工會法施行細則》第2條第1項、第2項違憲；有相同問題的漢翔沙鹿廠企業工會也提出聲請。

憲法法庭將2案併案，並於21日開庭辯論。2大工會主張，施行細則限制勞工僅得於辦理工廠登記且具備獨立人事、預算、會計等三要件之廠場，始得組織廠場企業工會，已干預結社自由；且三要件涉及雇主經營商業決定，規定使得勞工得否組織廠場工會的可能性完全繫於資方，即使法院也深受此僵化要件限制，難為不同判斷。

勞動部主張，勞動三權包括：勞動結社、團體交涉及爭議權，三者密不可分，應由系爭規定可否合併發揮勞動三權來綜合判斷其合憲性。系爭規定是為了有效實踐勞工團體協商及爭議，避免廠場企業工會林立，產生「勞勞相爭」的現象，因此藉由《工會法》第6條第1項第1款設置框架性規定，再以施行細則填補。

勞動部指出，由立法沿革觀察，在2011年修正《工會法》以前，廠場工會就以產業工會的形式存在；2011年修正《工會法》只是使要件更為明確。此外，工會設立的寬嚴必須同步考量我國獨有的「法定會務假」、企業工會的法定同意權、法定代表權等配套；系爭規定並無違反法律保留原則、法律明確性原則、比例原則，屬合憲。

專家學者郭玲惠認為，當工會組織之獨立性全然受制於資方，導致影響組織自主時，對於組織工會之限制就會違反比例原則。

辯論歷時2小時，審判長許宗力宣示辯論終結，3個月內宣示判決，必要時得延長2個月。

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