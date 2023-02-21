車禍現場撿到槍！新北男開車自撞 竟查獲3把槍百發子彈
新北市新店區安豐路，昨（20）日晚間9點多，一位32歲陳姓男子開車自撞路邊轎車，警方獲報後到場，協助陳男送醫時，赫然發現車上竟然有一顆子彈，仔細搜索後，一舉在車內查獲改造手槍3把、彈夾5個、子彈101顆、K他命1包等證物。初步鑑定其中2把手槍具有殺傷力，警訊後將陳男依槍砲彈藥管理處罰條例、毒品等罪嫌送辦，詳細案情仍待進一步調查釐清。
編輯中心/綜合報導
據了解，警方當時接獲民眾報案稱發生車禍，到場協助陳男送往安康耕莘醫院就醫。不料有眼尖員警發現，陳男車內竟有一顆子彈，於是展開詳細搜索，結果一共在車上搜出手槍3支、彈夾5個、子彈101顆、K他命1包、殘渣袋一個等證物。
陳男送醫後並無大礙，之後警方又在陳男身上搜出3顆子彈、2包K他命。陳男辯稱車上的槍支不是自己所有，並堅稱自撞並非因為毒駕，不過全案仍依槍砲彈藥管理處罰條例及毒品危害防制條例移送偵辦。（編輯：倪浩軒）
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