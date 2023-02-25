專訪／張寗《黑教》被撿屍尖叫警關切　柯震東暖舉感動她

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「有人強姦我！」張寗回憶起拍攝時光，一場深夜12點的「撿屍戲」在東湖一帶封路拍攝，周圍一片寧靜她要對著警察演員大喊求救，沒想到卻引來「真警察」關切，後來才改成在需要的畫面時大叫，其他片段則是自己縮小音量完成。雖然片場只有她一位女生，但張寗透露小鮮肉男演員們都會來關心她「會不會冷」，像是蔡凡熙還會把預熱好的暖暖包塞給她，也有人替她蓋毛毯取暖，非常貼心。
由於劇組預算不足，張寗有長達一週的時間，必須一直待在即將報廢的車輛內演戲，每當開啟空調時就會散發出死老鼠氣味，並且混合著演員們的汗水味、髮膠味，還要緊閉車窗拍攝，令她至今回想起來還是很想吐。為配合嘔吐劇情，化妝師利用八寶粥偽裝成嘔吐物，一顆顆仔細黏在張寗臉上，身上也抹滿油膩膩的凡士林、假裝成精液的特製液體，因此張寗每天回家都必須洗澡1小時，才能全部洗乾淨。
「他是我合作過，我覺得最溫柔、最體貼演員的導演！」首次與新銳導演柯震東合作，入行15年的張寗給出極高的評價：「他在跟演員溝通上面，他會非常傾聽、很尊重演員的意見，在他有想法的時候，跟演員講話的方式很委婉、不去傷到演員的方式去講解。」許是因為從演員做起的關係，柯震東給張寗感覺更懂得換位思考，並且從未在片場發脾氣，與大家打打鬧鬧，整個團隊工作氛圍營造的很好。另外，監製暨編劇九把刀曾建議柯震東加戲，讓張寗身體掛在車外時，計程車來個精彩甩尾；沒想到直接被柯震東以「沒有事先與演員溝通，會令他們感到不安」為由而拒絕，事後看見新聞的張寗也坦言很感動。《黑的教育》3月10日上映。
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