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專訪／張寗《黑教》被撿屍尖叫警關切　柯震東暖舉感動她

▲《黑的教育》張寗拍戲時，曾因求救太大聲引來警察關切，而首次與柯震東合作給予他極高評價。（圖／記者陳明中攝影）
▲《黑的教育》張寗拍戲時，曾因求救太大聲引來警察關切，而首次與柯震東合作給予他極高評價。（圖／記者陳明中攝影）

記者黃雅琪/台北報導

由柯震東首次執導的青春犯罪驚悚電影《黑的教育》，集結蔡凡熙、朱軒洋、宋柏緯3位鮮肉帥哥主演，並找來氣質女星張寗合力演出，描述一群高中生在畢業典禮當天逐漸黑化的過程。在片中飾演「賣身女子」的張寗，她接受《NOWnews 今日新聞》專訪時表示，拍攝「撿屍戲」時因為求救太大聲，真警察還來關切劇組；第一次與柯震東合作，張寗對他評價極高，事後得知柯震東拒絕九把刀現場臨時加戲一事，也坦言「滿感動的！」

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▲《黑的教育》張寗拍攝時讓自己呈現微醺狀態，才有勇氣拍攝裸露劇情。（圖／記者陳明中攝影）
▲▼《黑的教育》張寗拍攝時讓自己呈現微醺狀態，才有勇氣拍裸露劇情。（圖／記者陳明中攝影）
▲電影《黑的教育》專訪張寗。（圖／記者陳明中攝影）
「我本人在片場都是偏醉、偏ㄎ一ㄤ！」張寗透露，自己本身沒有喝酒習慣，但在拍戲時會喝酒壯膽，平均3天班會喝掉1瓶，到最後一天拍攝時更直接喝掉1瓶，許是酒量因此進步了！拍攝期間一直沉浸在「微醺」狀態的張寗，被問到哪一場戲是清醒時會演不出來的，她直呼：「我整個都做不出來！」在片中她必須劈腿展現瑜伽高難度姿勢，像是恐怖片《大法師》一樣誇張，讓她心想：「他們在叫我做那些動作的時候，自己都沒有先試過不知道那個難度在哪，很開捏！平常有那麼開嗎？」張寗一番話笑翻眾人，只是答案也許得要問導演柯震東才能知曉。

▲張寗在《黑的教育》片中飾演酒醉女子，因被撿屍爬出窗外求救。（圖／禾豐九路提供）
▲張寗在《黑的教育》片中飾演酒醉女子，因被撿屍而爬出窗外求救。（圖／禾豐九路提供）
「有人強姦我！」張寗回憶起拍攝時光，一場深夜12點的「撿屍戲」在東湖一帶封路拍攝，周圍一片寧靜她要對著警察演員大喊求救，沒想到卻引來「真警察」關切，後來才改成在需要的畫面時大叫，其他片段則是自己縮小音量完成。雖然片場只有她一位女生，但張寗透露小鮮肉男演員們都會來關心她「會不會冷」，像是蔡凡熙還會把預熱好的暖暖包塞給她，也有人替她蓋毛毯取暖，非常貼心。

▲《黑的教育》張寗（右）為戲犧牲，臉部黏滿八寶粥。（圖／禾豐九路提供）
▲《黑的教育》張寗（右）為戲犧牲，臉部黏滿八寶粥。（圖／禾豐九路提供）
由於劇組預算不足，張寗有長達一週的時間，必須一直待在即將報廢的車輛內演戲，每當開啟空調時就會散發出死老鼠氣味，並且混合著演員們的汗水味、髮膠味，還要緊閉車窗拍攝，令她至今回想起來還是很想吐。為配合嘔吐劇情，化妝師利用八寶粥偽裝成嘔吐物，一顆顆仔細黏在張寗臉上，身上也抹滿油膩膩的凡士林、假裝成精液的特製液體，因此張寗每天回家都必須洗澡1小時，才能全部洗乾淨。

▲柯震東（右）執導《黑的教育》，講戲時常不自覺也演起來。（圖／禾豐九路提供）
▲柯震東（右）執導《黑的教育》，講戲時常不自覺也演起來。（圖／禾豐九路提供）
「他是我合作過，我覺得最溫柔、最體貼演員的導演！」首次與新銳導演柯震東合作，入行15年的張寗給出極高的評價：「他在跟演員溝通上面，他會非常傾聽、很尊重演員的意見，在他有想法的時候，跟演員講話的方式很委婉、不去傷到演員的方式去講解。」許是因為從演員做起的關係，柯震東給張寗感覺更懂得換位思考，並且從未在片場發脾氣，與大家打打鬧鬧，整個團隊工作氛圍營造的很好。另外，監製暨編劇九把刀曾建議柯震東加戲，讓張寗身體掛在車外時，計程車來個精彩甩尾；沒想到直接被柯震東以「沒有事先與演員溝通，會令他們感到不安」為由而拒絕，事後看見新聞的張寗也坦言很感動。《黑的教育》3月10日上映。

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