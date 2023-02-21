WBC／台灣雙帥感情好！王維中曝江少慶超自律舉動

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但談到自己的狀況，王維中先笑說「沒有失分都很好啊」，並接著補充，表示不要失分一直是他的是首要目標，也認為自己的投球狀況很不錯，除了直球以外，王維中同時指出「變化球掌控能力一直都不錯」，希望對每位打者都能用不同球路來對決。
之前提到希望能把這次的經典賽用球投出「尾勁」，王維中透露他有問過捕手，都跟他說球有尾勁，雖然他笑說「不知道是不是在安慰我」，但也認為自己投出去的狀況都還不錯。
後續的比賽可能不會再跟江少慶連線，王維中表示沒有太大的問題，先發或牛棚投手的角色都還蠻適應的，所以都OK。
跟江少慶「黏踢踢」，不只場上投球，就連私下、賽後受訪都膩在一塊，王維中透露兩人之前在美國亞利桑那參加春訓的時候就認識，因為當時只有他一個人在密爾瓦基釀酒人隊，所以沒事無聊的時候會就去找春訓基地同在附近的克里夫蘭印地安人隊小將們，除了江少慶，還有包含張育成、陳品學、吉力吉撈·鞏冠等旅美同伴，還會相約租車去逛街、吃飯。
除了跟江少慶有好感情，王維中還表示江少慶是他的「營養師」，有看到他的自律，對零食絕對忌口，並加碼爆料「從集訓第一天就看到OREO放在他的房間，到現在都還沒吃欸」，笑說「還以為那是他的緊急糧食」。