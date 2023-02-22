超級三寶？逆向停車法「來回數次停不進」撞前車車尾秒逃
傻眼三寶！一名網友在臉書社團匿名爆料，稱一名黑色轎車車主，日前在新竹市明湖路見路邊白線欲「逆向停車」，但卻一直無法順利卡進空位內，甚至在最後一次倒車時，還直接撞上停在前方的轎車車尾，下秒不但未下車查看，還當場逃逸，受害車主見愛車無辜被撞，在距離約100公尺的地方找到已停妥的肇事黑色轎車，並留下連絡電話，至今已事過9天仍未獲回應，對此，新竹市警察局交通隊表示已指派專人專責處理，而涉及違規部分將依法製單舉發。
編輯中心／綜合報導
臉書社團《新竹爆料公社》日前接獲網友匿名投稿並附上監視器畫面，指出本（2）月13日一名車牌3109的黑色VIOS，在行經新竹市明湖路時，見對向車道有空位，便當場違規跨越雙黃線準備逆向停車，只是透過畫面可以看到，黑色轎車前後調整了數次，依舊停不進去該空位中，最後還直接撞上停在前方的白車，當場把該車後車廂撞凹，闖禍後火速肇事逃逸。
受害車主回來見愛車被撞，在距離約100公尺處發現肇事的黑色轎車，並在其玻璃上夾紙留下連絡電話，希望雙方商討賠償事宜，但事過一週仍未獲回應，因此PO文尋人，同時宣導逆向停車是違規。
針對此事，新竹市警察局交通隊交安組分隊長在下方做出2點回應，表示該案為自小客車倒車碰撞路邊停放車輛事故，本隊已指派專人專責處理，業以公文書面方式通知肇事車主到案釐清駕駛身分；另肇事過程若有涉及違規部分將依法製單舉發，同時也呼籲交通安全順暢有賴全體市民共同遵守交通規則，感謝版主對新竹市交通安全的關心。
網友見狀則紛紛狂批「車技有夠爛」、「超級三寶」、「明知道撞到還跑走，是真的沒救」、「不會停車就算了還逆向」、「不懂三寶邏輯」、「順向停車很難嗎」，要求肇事車主再回駕訓班練習。（編輯：林莞茜）