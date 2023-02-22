台積電下挫！台股早盤跌逾200點 國防、觀光餐飲逆勢漲
美債殖利率飆升、地緣政治緊張，市場擔心美國聯準會要伸「鷹爪」，美股四大指數昨（21）日走跌，其中道瓊指數跌2%，而台北股市今（22）日開盤走低，早盤跌一度跌200點，下殺來到15354點，跌幅1%以上。權值股台積電早盤跌11元，來到505元，跌幅約2%，其他大型電子股也跌多。不過，國防軍工、水資源、風力、觀光餐飲逆勢抗跌。
記者許家禎／台北報導
美股道瓊指數昨日大跌697.1點，或2.06%，收33129.59點；那斯達克指數大跌294.97點，或2.5%，收11492.3點；標普500指數大跌81.75點，或2%，收3997.34點；費城半導體指數大跌99.60點，或3.31%，收2906.26點。
受到美股跌多影響，台北股市今日早盤也跌深，一度跌200點，下殺來到15354點，跌幅1%以上。晶圓代工龍頭、權值股台積電早盤跌11元，來到505元，跌幅約2%。同樣為晶圓代工的聯電跌2%。世界先進跌深，跌幅達5%以上，力積電也跌超過2%。
其他重要電子股，如聯發科跌1.5%，來到715元。南亞科、大立光、國巨、旺宏、日月光、台達電跌1到2%，友達、和碩、緯創也都走跌，群創相對抗跌，在平盤之上。今日國防軍工概念股逆勢走高，宇瞻漲3%，八貫漲約2%，雷虎、千附漲1%以上。
另外，觀光、連鎖餐飲股也紅通通，雲品漲5%，易飛網、王品漲2%，晶華、華園、遠雄來漲1%。六角、亞洲藏壽司、漢來美食、瓦城漲1到2%。而水資源、風電概念股表現也不俗，國統、山林水漲4%，力麒、中宇、幸福、中鋼構、亞力、華城漲1到2%。