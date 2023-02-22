健保藥價砍逾81億恐釀缺藥 薛瑞元：藥品不至於退出市場
112年藥價調整將於4月1日起生效，健保署預計調降藥品預算81.8億元，預估調整品項數約6000餘項，令外界憂心藥品恐因不堪負荷退出市場，上演缺藥風暴。今（22）日衛福部長薛瑞元評估，「應該不至於造成藥品退出市場的問題」。
記者許若茵／台北報導
傳出健保將大砍藥價150億元，外界憂心恐造成缺藥風險，今薛瑞元出席疾管署卸任、新任署長交接暨宣誓典禮，會前受訪時強調，「150億是傳言」，大概是會砍80幾億，疫情爆發前的那一年也砍了70幾億，因此2年合計來看，幅度並不算高，「應該不至於造成藥品退出市場的問題」。
健保署昨晚間也表示，為因應近年來受疫情、俄烏戰爭、原物料上漲等多重因素影響，本次藥價調整作業，新增3原則以避免影響藥品供應意願，包含已低於基本價的藥品不調整、調整後藥價低於基本價者最多調整至基本價、已向食藥署通報並經評估確認短缺的藥品不調整。另外，為因應近期部分指示用藥也出現缺藥危機，本次調整，健保收載的指示藥品也適用3項原則。
至於國人入境、出境停復保制度，因為《健保法》施行細則規定並無法律明確授權，憲法法庭判決違憲，薛瑞元表示，「這當然是一定會做調整」，因為大法官的解釋認為原規定有違憲之虞，並無法律直接授權，一方面這已經在檢討，是否納入修法，但若做調整無須修法，也會很快就啟動。