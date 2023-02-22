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中版ChatGPT公開即崩潰　團隊致歉：技術不成熟

▲OpenAI開發的熱門AI聊天機器人ChatGPT在全球掀起浪潮。（圖／美聯社／達志影像）
▲OpenAI開發的熱門AI聊天機器人ChatGPT在全球掀起浪潮。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴／綜合報導

AI聊天機器人ChatGPT問世後，隨即在全球掀起浪潮，中國搶跟潮流。近來上海復旦大學開發出類似於ChatGPT的聊天機器人MOSS，沒想到在向大眾公開後的數小時內，因流量激增而造成系統崩潰。為此，復旦大學團隊於21日公開道歉。

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上海復旦大學邱錫鵬教授團隊在20日公開發佈中國首個類似ChatGPT的聊天機器人MOSS，邀請大家一起進行內部測試，隨即引發大量中國社交媒體用戶前往朝聖，並且在微博上有數千萬的驚人點閱量。

根據《上觀新聞》介紹，MOSS 可執行對話、編程、事實問答等一系列任務，打通了生成式語言模型理解人類意圖並具有對話能力的全部技術路徑。甚至有中國官方媒體將其描述為ChatGPT平台的第一個中國競爭對手。

不過就在公開發佈的當天晚上，就傳出MOSS因流量激增導致系統崩潰的消息，復旦大學隔日便不再向公眾開放，並且一改類似ChatGPT的會話語言模型的描述，淡化與ChatGPT的比較，表示還有很多需要改進的地方。

該團隊發出公告稱，「MOSS還是一個非常不成熟的模型，離ChatGPT還有很長的路需要走。」公告中指出，該團隊僅為學術實驗室，無法製作與ChatGPT能力相近的模型，更表示「MOSS只是想在百億規模參數上探索和驗證ChatGPT的技術路線，並且實現各種對話能力。」

團隊坦言原先只是想要透過內部測試進行改善，但團隊的運算資源不足以支撐如此大的流量，「作為一個學術團體，尚未有足夠的工程經驗，給大眾帶來非常糟糕的體驗和第一印象，對此深感歉意。」

▲MOSS公開測試上路當天隨即崩潰，開發團隊發公告致歉。（圖／翻攝自MOSS官網）
▲MOSS公開測試上路當天隨即崩潰，開發團隊發公告致歉。（圖／翻攝自MOSS官網）
MOSS的名稱來自於中國科幻電影《流浪地球》中具有自我意識的人工智慧機器人。邱錫鵬團隊日前受訪表示，MOSS 有倫理判斷和法律知識，但目前它最大的缺點為中文水準不夠高，主要原因是網路上中文網頁干擾訊息較多，清洗難度很大。「MOSS的英文回答水平比中文高，因為它學習了3000多億個英文單詞，中文詞語只學了約300億個。」團隊也指出，目前版本的MOSS表現不夠穩定，有些回答存在事實差錯或邏輯不順。

不過復旦大學計算機學院教授邱錫鵬指出，儘管MOSS還有很大改善空間，但它的問世證明了在開發類ChatGPT產品的路上，國內科研團隊有能力克服技術上的重要挑戰。

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