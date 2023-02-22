中版ChatGPT公開即崩潰　團隊致歉：技術不成熟

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根據《上觀新聞》介紹，MOSS 可執行對話、編程、事實問答等一系列任務，打通了生成式語言模型理解人類意圖並具有對話能力的全部技術路徑。甚至有中國官方媒體將其描述為ChatGPT平台的第一個中國競爭對手。
不過就在公開發佈的當天晚上，就傳出MOSS因流量激增導致系統崩潰的消息，復旦大學隔日便不再向公眾開放，並且一改類似ChatGPT的會話語言模型的描述，淡化與ChatGPT的比較，表示還有很多需要改進的地方。
該團隊發出公告稱，「MOSS還是一個非常不成熟的模型，離ChatGPT還有很長的路需要走。」公告中指出，該團隊僅為學術實驗室，無法製作與ChatGPT能力相近的模型，更表示「MOSS只是想在百億規模參數上探索和驗證ChatGPT的技術路線，並且實現各種對話能力。」
團隊坦言原先只是想要透過內部測試進行改善，但團隊的運算資源不足以支撐如此大的流量，「作為一個學術團體，尚未有足夠的工程經驗，給大眾帶來非常糟糕的體驗和第一印象，對此深感歉意。」
MOSS的名稱來自於中國科幻電影《流浪地球》中具有自我意識的人工智慧機器人。邱錫鵬團隊日前受訪表示，MOSS 有倫理判斷和法律知識，但目前它最大的缺點為中文水準不夠高，主要原因是網路上中文網頁干擾訊息較多，清洗難度很大。「MOSS的英文回答水平比中文高，因為它學習了3000多億個英文單詞，中文詞語只學了約300億個。」團隊也指出，目前版本的MOSS表現不夠穩定，有些回答存在事實差錯或邏輯不順。
不過復旦大學計算機學院教授邱錫鵬指出，儘管MOSS還有很大改善空間，但它的問世證明了在開發類ChatGPT產品的路上，國內科研團隊有能力克服技術上的重要挑戰。