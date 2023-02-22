校系含金量分析出爐！國立工程學群霸榜　起薪可達39K

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但不同學群，大學畢業薪水差多少？104人力銀行職涯教育長王榮春分析，工程學群起薪中位數3.4萬，與商管、社會人文學群3萬元相比，起薪中位數多4,000元，若工程學群薪資PR90，起薪可達4.6萬，超越2022年平均月薪4.4萬。反映出工程學群即使對應科技產業面臨景氣向下，但專業含金量高，只要是人才，企業仍願開出優渥價碼爭搶新鮮人。
觀察各學群各校起薪，104人力銀行職涯教育長王榮春指出，工程學群起薪比PR50多3,000元以上的學校，均為國立大學或國立技職，與私立大學起薪差距可達6,000元以上；商管學群台科大、北科大起薪比PR50多6,000元，超越東吳、元智等傳統私校；社會人文學群，起薪比PR50多4,000元以上，出現陽明交大、清大、成大、台大、中央大學、政大，其中，傳統理工學校結合人文優勢，起薪超車單一人文社科學校。
觀察各學群的榜首群，常勝軍為台大、政大、陽明交大、清大、成大，其中，台大與中央大學三學群均擠進榜首群，在工程、商管學群起薪比PR50多8,000元，社會人文學群則多5,000元。中央大學副校長許秉瑜表示，根據110年中央大學進行的雇主調查，雇主對中大校友整體表現之滿意度達90%以上，中大畢業生工作特質表現以「專業知識與技能」、「工作責任及紀律」、「資訊科技應用」、「主動學習能力」、「團隊合作能力」為優勢。
104人力銀行數據顯示，僅30%的新鮮人第一份工作做滿1年，104人力銀行職涯教育長王榮春表示，目前社會新鮮人面臨透過換工作找方向的困境，理想的狀態為在高中選擇大學校系時，104提供落點分析、生涯興趣測驗、生涯興趣測驗等三大工具，讓學子即早確定方向並在學期間培養能力，面對人生第一次生涯決策。