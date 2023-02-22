未婚夫才高調示愛！天后爆感覺不對分手 街頭摟抱鮮肉
38歲的「搖滾天后」艾薇兒有過2段婚姻，去年則是與小3歲的歌手Mod Sun訂婚，男方日前受訪時，還高調向艾薇兒示愛，可是沒想到近來被爆出兩人已經分手，並取消了婚約。恢復單身的她，近期則是被目擊與嘻哈歌手Tyga等人聚會，引起討論。
記者吳雨婕/綜合報導
據《TMZ》報導，與艾薇兒、Mod Sun皆熟識的友人透露，兩人在幾個月裡其實一直分分合合，但依舊感覺不對，因此選擇在結婚前踩了煞車，並決定分手。具體的分手原因並不清楚，該報導指出，至少都不是因為有第三者介入。而艾薇兒在恢復單身後，近來被目擊與33歲嘻哈歌手Tyga以及一大群朋友聚餐。艾薇兒與Tyga吃完飯後在街頭閒逛，還在各自回家前給了對方擁抱，據悉，兩人目前僅是好朋友。
事實上，艾薇兒與Mod Sun是去年3月在巴黎旅行時決定訂婚的，Mod Sun日前才剛推出新專輯《God Save the Teen》，裡頭就有一些是特別寫給艾薇兒的歌曲，當時他受訪時談到艾薇兒，直言「在這個世界上找到了夥伴去度過混亂」、「我找到那個人了，她讓我成為一個更好的人」，此外，針對分手爆料，雙方皆沒有回應。