台美斷交後首次 外交部長吳釗燮首訪華府與高層閉門會談
在我國駐美代表蕭美琴陪同下，外交部長吳釗燮與國安會秘書長顧立雄於美國時間21日上午9點半，抵達美國在台協會（AIT）華盛頓總部，舉行閉門會談，這也是1979年中華民國與美國斷交後，台灣的外交部長首度訪問華府。
記者呂炯昌／台北報導
根據英國《金融時報》引述知情人士消息報導，為了避免激怒中國，吳釗燮和顧立雄與美國官員舉行的閉門秘密會談，這類對話，通常屬於美台間的特殊外交對話一環，也就是所謂的「特殊管道」。
美方主談人包括美國副國安顧問范納（Jon Finer）和美國副國務卿雪蔓（Wendy Sherman）、國務院亞太助卿康達（Daniel Kritenbrink）、副助卿華自強（Rick Waters），以及美國在台協會台北辦事處長孫曉雅。
1979年台美斷交之後，美國奉行「一中政策」，承認在北京的中華人民共和國政府，對台灣國安高層官員訪美做出諸多限制，訪問首都華盛頓尤其敏感，雖然2018年美國國會通過《台灣旅行法》，總統簽署生效後可邀請台灣高層官員訪美，但是美國行政部門對邀請台灣官員訪美仍相當謹慎，如今我國外交部與國安會秘書長能夠抵達華府訪問，也算是一大突破。