名家論壇》吳崑玉／發言人不是什麼好差事

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發言人的主要工作，其實是「轉譯」組織的決策或老闆的意思。之所以不說「翻譯」，而說「轉譯」，是因為有時候老闆與組織的意思實在無法直接轉述出來，得要經過一種「轉彎」的過程，這就涉及發言人本身的政治判斷與媒體語言判斷。「翻譯」得要信、達、雅，發言人的發言也是。但很多時候，政治人物與組織內高階長官，遇到對手攻擊或政策阻礙時，他們的情緒是很複雜的，充滿了憤怒、挫折、辱罵、不知所云，此時發言系統就要進行轉譯，不能直接傳送負面情緒，卻得繞著彎有技巧的說出同樣份量的語言。
某次某政黨主席誣指前老闆宋主席選總統是選假的，其實是要去搶不分區立委第一名，前本黨長官們全都跳起來大罵，我不能直接轉述他們的憤怒，於是只好轉譯成比較文明的說法:「就跟佛印跟蘇東坡講的一樣，『心中有佛，見人皆是佛；心中有屎，見人皆是屎。』他自己想去當不分區第一名，就自己去他黨內運作，幹嘛牽拖我們?」
但有殺傷力的回法也就一定有後座力。聽說好幾年以後，那位主席還在問我是誰?是什麼來頭?怎麼敢把他輩份這麼高的人物說成是「屎」?這樑子似乎已成了私人恩怨。到頭來，也就只能發言人自己扛了。
發言人還得學會四兩撥千斤，以簡馭繁化解騷擾與攻擊的火力。當年省府發言人黃義交先生，面對總統府、行政院各方對省府的攻擊，一句「機關算盡太聰明，反誤了卿卿性命。」成了政壇名言，至今還常有人引用。總統連署剛開始三天，記者便圍上來問有多少連署書回收?那時連發都還沒來得及發到基層呢!左想右想，只好用電影台詞回:「急什麼?讓子彈再飛一會兒嘛!」當晚沒料可做的各台電視新聞，全都是「讓子彈飛」的電影畫面，免費幫電影打了廣告。
在災變或危機處理的時候，發言人不能企圖成為組織最大利益的開拓者，自家努力的表功者，反而要成為有什麼說什麼，不知道就說不知道，永遠說真話且提供最新最正確訊息的「被信任者」。因為危機時大眾會慌亂，謠言滿天飛，不知道那條消息是真的？所以更需要官方發言中心的確認或否認，以及下一步的行動指引，以據以決定自己下一步行動。所以，發言人不能急於幫組織或長官撇清責任，不能忙著表述自己做了多少努力?有多少功勞?更不能像戰狼一樣開闢更多戰場，企圖轉移焦點。轉移焦點這種事，通常得等到關鍵問題撫平過關後才能做得成功，當下只會讓人覺得你在逃避。
除了發言，發言人通常同時是媒體關係的經營者。記者常有各種不同的立場，經常以對立面的挑釁式質疑發問，甚至追殺。此時身處第一線的發言人得保持EQ，不能臭臉相向。更得搞清楚，記者不是你的敵人，只是工作性質與立場與你不同，他得扮演「劍」，而自己得扮演「盾」。有時記者或媒體的確會亂報；或報的內容與實際狀況有出入，你又無法合盤托出實情；或站在組織立場，這篇報導必須表達反對立場。此時發言人可能會打電話去報社或跟記者抗議，記者當然也會起火反抗。但我通常會在最後講一句:「我知道你的立場，但我的立場必須表達抗議，希望你也能理解我們的看法。」過個十天半個月，再找出來吃個飯，消解一下雙方仇怨。
作為媒體關係的經營者，發言人與發言單位很大一部份工作，不是阻擋記者採訪，不是拘束其發言方向，而是幫他們取得正確訊息。雙方能夠互相理解，大家都好辦事。反正咱們都是打工仔，沒必要誰成天為難誰?
但有些事情實在太大，若發言人不在決策系統內，卻奉令睜眼說瞎話，甚至被上級甩鍋，叫發言人自己去想辦法，實際上又做不到，此時發言人只有兩個選擇:一是使命必達演爛戲，賠上自己與組織的信譽，硬坳硬扛，不管你信不信，反正我是信了。二是只好請辭走人，認賠殺出，擔下一切錯誤與責難，否則各方都無法交待。
所以，當市府發言人火速請辭後，各方說發言人應在決策核心內，我是可以認同，卻又有點問號的。發言人應該參與重大決策的會議過程，否則他連說謊都不知道該怎麼說才不會出包？但發言人不見得是決策核心的一員，常常僅是決策系統的一位會議記錄，與對外新聞稿的撰稿人。頂多以其與記者的接觸經驗和媒體經驗，提出某種說法的修正。這是外界稱發言人為「某某化妝師」的主因。但實際上，把林志玲畫成歐巴桑很容易，但要把歐巴桑畫成林志玲很難。一個組織系統，還是得在內在決策與體質上強化，氣色夠好，否則再怎麼畫也只是禮儀師作品。而決策與體質，是管理問題，不是發言人的權責。
所以，當北市府發言人火速請辭事件發生後，雖不知市府內部出了什麼問題？但也為超難幹的發言人掬一把同情之淚。當記者時，所有人都把你捧在掌心，一哥一姐的叫。但當了發言人，你就是長官們與記者們共同的發洩對象，裡外不是人，而且用後即丟。擋住了攻擊，化解了麻煩，所有爛帳記在你身上，只能自己扛，但所有功勞與好處都得歸於主上。保險套有保險套的宿命，做了就不要怨，不能怨，只能以杜蕾斯為標竿，為保護主人盡一分心力。
誠心建議，擔任發言人的朋友們，首要訓練的就是自己的幽默感。幽默能化解大多數的麻煩，能轉譯長官的冰冷意旨，能巧妙反擊對手暴擊，也能在凶險無比的環境中，為自己留下一畝三分的立足之地。有時候，將心比心，會比四處樹敵，更能幫組織爭取到更多的支持。而發言人的長官們，也請多理解發言人的難言之隱，給他們多一點的發揮空間，不要字字珠璣的要求精確無誤，不要老逼他們當「戰狼」牌保險套消耗品，讓他們有點發揮自己才智的空間，那才能吸引到真正的人才，同時為組織形象加分。
奉勸羨慕發言人這個職位的朋友們，趕快放棄這種虛榮的肖想，發言人一點都不好玩。一旦成了發言人，你就成了名人，從此不能上三溫暖光屁股，不能載美眉去開房間，不能蹲在路邊抽煙，不能在路邊攤喝酒失態大哭大笑，不能有任何有損完美形象的行為出現，因為你代表著組織形象。即使一切合法，也會成為醜聞；即使不是醜聞，也會被做成花邊。因為發言人通常是敵人攻擊的首要目標，一旦得手，便會讓你一夕從雲端跌到谷底，而組織與老闆也跟著受傷。自始至終，發言人就是一個演員，你沒有空間去做自己，甚至無法保有自己的生活空間，除了導演，通常是你的老闆，允許你的那一丁點空間。
發言人這個職位，「有善始者實繁，能克終者蓋寡。」謹慎以對，如履薄冰，是在這個職位每一天的真實寫照。所以，請大家多給發言人們一點溫暖，即使立場不同，也沒必要互整撕咬到血肉模糊。對發言人不滿意的，請您自己去幹那個職位看看，不是有顆粒的就一定比較行。躲在會議室內大言不慚的，常常一見麥克風就成了啞巴，自己下場當個保險套，才會知道杜蕾斯也有他的心情故事。
各黨各派的現職與退職發言人們，其實該組織個工會，至少有個定期餐會。這職位有多難幹？只有經歷過的人才知道！可以互相吐吐苦水，治療一下PTSD(創傷後壓力症候群)。這餐會，就命名為「杜蕾斯」吧!
●作者：吳崑玉／專欄作家、前親民黨文宣部副主任
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