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鄭家純公布陳沂手機號碼不認罪　檢方：請法官從重量刑

▲陳沂（左圖）、鄭家純因各自的個資曝光而對簿公堂。（圖／NOWnews資料照、翻攝自鄭家純臉書）
▲陳沂（左圖）、鄭家純因各自的個資曝光而對簿公堂。（圖／NOWnews資料照、翻攝自鄭家純臉書）

娛樂中心／綜合報導

鄭家純（雞排妹）和陳沂去年5月在臉書、直播互嗆，陳沂多次唸出鄭家純的電話號碼，鄭家純也公布陳沂手機號碼前4碼，後來貼出色卡、色號，被網友查出後6碼，打給陳沂騷擾，雙方互告違反《個資法》，昨（21日）台北地院開辯論庭，鄭家純控訴陳沂想蹭她聲量，否認犯罪，檢察官認為鄭毫無悔意，建請法官從重量刑。

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▲遭486先生（上圖）暗譏，陳沂大動作反擊。（圖／記者葉政勳攝、資料照）
▲▼陳沂（上圖）與鄭家純因相互公布對方手機號碼，雙雙告上法院。（圖／NOWnews資料照、翻攝自鄭家純臉書）
▲▼鄭家純首次體會到失寵的感覺，情緒相當激動。（圖／翻攝自鄭家純臉書）
鄭家純表示，檢察官認為她心生不滿，想報復陳沂，才會唸出對方手機前4碼，但起因是陳沂先唸了7次她完整的電話號碼，她跟陳沂說：「如果我也這樣對妳，妳會有什麼感覺？」最後只唸了4碼，陳沂就崩潰喊告，其實自己只是要讓陳沂理解何謂同理心，無意報復對方，檢察官擅自揣測她的心情。

此外，鄭家純指陳沂經常無故在臉書發文對她人身攻擊、羞辱她，稱她是「黑菊姐」，時間長達2年，感嘆：「想不透當年我曾經幫助過的人，如今為何瘋狂攻擊我。」認為陳沂只想藉由她的網路聲量博得媒體關注，再賺取自己的網路聲量，且陳沂的手機後6碼是網友自行連結色號為門號，陳沂接到陌生電話與她無關。

▲▼鄭家純分享「AKIRA視角」美照。（圖／翻攝自鄭家純臉書、IG）
▲鄭家純不解陳沂為何以怨報德。（圖／翻攝自鄭家純臉書）
陳沂請律師發表意見，律師說，鄭家純在直播中預告要公布陳沂的手機門號，陳沂已經警告會違反個資法，鄭卻執意公布，造成陳沂生活嚴重困擾，請求法院重判鄭家純。

▲陳沂自曝家世背景。（圖／記者林調遜攝）
▲陳沂請法官重判鄭家純。（圖／記者林調遜攝）
檢察官表示，鄭家純以公布陳沂的手機號碼解決衝突，認為鄭身為公眾人物，應該知道藝人更注重隱私權，卻做出錯誤示範，建請法官從重量刑，全案4月11日宣判。（編輯：楊穎軒）

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