T1／魔獸隊友衝突紅到國外！球迷酸爆：比NBA明星賽好看
2月19日台灣T1聯盟的桃園雲豹和台啤英熊爆發了史上最嚴重的衝突，被球迷封為「天母大亂鬥」，事後聯盟也祭出嚴懲。而當時衝突的片段，在今（22）日被外國體育媒體「Basketball Forever」轉載，引發國外籃球迷關注，留言更是酸到不行「這比今年NBA明星賽好看」。
編輯中心/綜合報導
外媒「Basketball Forever」今（22）日在臉書上貼出19日桃園雲豹和台啤英熊發生衝突的1分多鐘片段，更附註「霍華德(Dwight Howard)在台灣的隊伍上演大亂鬥，連教練都出手了！」
貼文發出不到1小時，就已經有破萬人按讚，國外籃球迷在下方紛紛驚呼「這比2023年的NBA全明星正賽還好看」、「這個教練為他的球員出手，而Doc Rivers卻把他的球員遺忘在球員巴士下」、「這就是為什麼Ben Simmons不敢到台灣打球的原因」、「還以為這些球員在打曲棍球」、「台灣籃球比NBA還硬」、「好期待歐尼爾會有什麼評價喔」。
這場被稱作台籃史上最大衝突的「天母大亂鬥」，事後T1祭出嚴懲，兩名當事人的懲處為陳孝榕被罰款5萬元，禁賽3場；蔣淯安則被罰款2萬5千元，並禁賽1場；衝進場內揮拳，導致衝突擴大的林玠禾則被罰款30萬，並被禁賽30場；另外雲豹有4名球員陳孝榕、盧捷閔、羅振峰和曾品富皆遭到禁賽3場。（編輯：潘毅）