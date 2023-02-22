莊人祥升疾管署長　薛瑞元祭封口令「不准再說這句話」

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薛瑞元表示，周志浩在職期間，推動完成多項重大政策，為防疫體系奠立強健的基礎，成果包括編列疫苗接種處置費、推動流感疫苗升級、全國結核病與愛滋病新發生率穩定下降等；而爭取國家防疫中心的興建，更是臺灣防疫史上的里程碑。
另外在3年多的新冠疫情中，薛瑞元指出，周志浩綜理整個疾管署業務讓指揮中心運作順暢，同時戮力執行疫苗採購的國際談判，勞苦功高，現榮升衛生福利部次長，肩負更重的責任，跨部會協調也會更頻繁。
薛瑞元期許，莊人祥接棒署長，也要接手新冠疫情收尾工作，雖然不輕鬆，但對莊而言是輕而易舉，莊學有專精，能透過模型監測與準確預測疫情，連前衛福部長陳時中也常稱讚「莊大哥好厲害」。
由於過去記者會中，莊人祥曾回應媒體「我為什麼要告訴你？」惹議，今薛瑞元也不忘笑虧莊，要他以後記得別再說「我為什麼要跟你講？」
莊人祥致詞時則分享，防疫工作如同作戰，隨著新冠疫後逐漸放寬措施，需做好相關轉銜工作，面對未來日新月異的防疫挑戰，也將檢討作戰經驗，做好整備以因應下一個大流行，上任後將帶領疾管署同仁，在熱情、專業、團隊合作、行動力及卓越五大價值之下，以健全防疫整備與應變體系為願景，持續達成疾管署「確保民眾免於疫病的威脅」的使命。