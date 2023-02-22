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酒駕男狂逼車！超車不慎擦撞特斯拉　車身旋轉翻覆爆火光

▲新北市三重區區台一高架道路往台北方向，19日發生一起酒駕超車擦撞再自撞護欄事故。（圖／翻攝畫面）
▲新北市三重區區台一高架道路往台北方向，19日發生一起酒駕超車擦撞再自撞護欄事故。（圖／翻攝畫面）

編輯中心／綜合報導

新北市三重區台一高架道路往台北方向，2月19日19時許，37歲陳姓男子駕駛白色自小客車，於超車時不慎與50歲黃男駕駛的駕駛的特斯拉電動車發生碰撞後，又再自撞護欄後翻覆倒地，車身和地面磨擦噴出大量火光，警消獲報後到場，將先陳男救出送醫，發現其酒測值0.55MG/L，依刑法公共危險罪嫌函送偵辦，另針對使用註銷牌照行駛於道路開罰，並扣繳註銷的號牌。

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據了解，此交通事故事發於2月19日19時10分，根據曝光前畫面可以看到，當時陳男駕車不斷變換車道超車，並且有逼車的行為，當他終於找到機會從右側超車後，在前方又要超車另台車輛時，疑似因太早加速，擦撞到特斯拉，由於車速過快，白色轎車因此整個側翻擦地，並亮起火光。

▲新北市三重區區台一高架道路往台北方向，19日發生一起酒駕超車擦撞再自撞護欄事故。（圖／翻攝畫面）
▲新北市三重區區台一高架道路往台北方向，19日發生一起酒駕超車擦撞再自撞護欄事故。（圖／翻攝畫面）
員警獲報到場，經了解係陳男駕駛白色自小客車，於超車時不慎與黃男駕駛的自小客車發生碰撞，再自撞護欄翻覆，陳男酒測值0.55MG/L、黃男酒測值0 G/L，警方將陳男先行送醫，傷勢僅為手部擦挫傷無大礙，並依刑法公共危險罪嫌函送偵辦，另使用註銷牌照行駛於道路，將依道路交通管理處罰條例第12條處3,600元至10,800元罰鍰並扣繳註銷的號牌，至於詳細肇事原因仍在釐清中。（編輯：林莞茜）

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