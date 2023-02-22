假徵才！詐團拘禁人頭洗錢　北市警救6人逮19嫌

我是廣告 請繼續往下閱讀
經專案小組溯源追查發現，此詐欺集團是由有詐欺、洗錢前科的38歲林女（綽號兔爺）擔任幕後首腦並主控洗錢流程，她指揮旗下成員招募人頭帳戶並設定網路銀行轉帳，將被詐贓款迅速轉移至外幣帳戶，再將贓款領出或購買虛擬貨幣，不法獲利驚人。
警方指出，此犯罪集團分工嚴謹細密，先由俗稱「車商」的犯嫌透過網路張貼求職廣告或友人介紹，以高薪工作誘騙被害人前來應徵後，再強迫被害人交付其銀行帳戶存摺、金融卡和網路銀行帳號密碼。
隨後，俗稱為「車主」的被害人就被犯嫌帶到不特定日租套房或旅館限制行動自由，待其金融帳戶遭警示後才被釋放，甚至有被害人見遭警示金融帳戶資料獲利驚人，竟主動加入此假投資詐欺集團參與洗錢行為。
警方初步估計，近半年遭詐匯款的受害者逾100人，遭限制行動自由的「車主」約有10人，詐欺集團經手贓款超過新台幣4億元。
除此之外，專案小組蒐證期間還發現，中國信託銀行內湖成功分行朱姓女行員竟涉嫌自民國111年11月起擔任詐欺集團內應，以其職權協助犯嫌調整「車主」名下的人頭帳戶設定約定轉帳及調額至1000萬元，約轉帳戶額度，讓詐欺集團可迅速轉出大筆贓款，達到洗錢目的，經查朱女經手調額的人頭帳戶已轉出逾2億元。
專案小組經長期偵搜，見時機成熟於今年1月至嘉義市一處旅館執行拘搜，共查獲10名犯嫌到案，並於旅館房間內營救出6名人頭帳戶被害人，圈存涉案帳戶逾2700萬元，查扣現金4萬餘元、手機19支、筆電1台、存摺6本、提款卡6張、空白匯款單1疊等證物。
此外，警方於今年2月中旬起陸續拘提9名人頭帳戶涉嫌人，並查扣主嫌及其下詐騙集團成員名下財產2700萬餘元。
全案依涉嫌刑法詐欺罪、洗錢防制法、組織犯罪條例等罪嫌移送桃園地檢署偵辦。（編輯：張銘坤）1120222