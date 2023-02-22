綠營：蔡培慧邀陳吉仲解決南投用水、林明溱只會潑髒水
南投立委補選將於3月4日投票，民進黨候選人蔡培慧自2019年就持續邀請農委會主委陳吉仲等人，到南投各鄉鎮舉辦農業座談會，面對面傾聽農民實際上的問題，並立刻回應、立刻交辦，受到廣大迴響。蔡培慧辦公室今（22）日表示，蔡培慧不說空話，做的是實事，反觀國民黨候選人林明溱擔任縣長時，縣府2015至2020年共去了中國84趟，頻率之高，令人匪夷所思。
記者黃宣尹／綜合報導
蔡培慧辦公室表示，蔡培慧邀請陳吉仲等人，到南投各鄉鎮舉辦農業座談會，農民朋友都非常肯定，因而陸續增加座談會。
蔡培慧辦公室表示，如果林明溱有認真了解農民需求，應該會看到這幾年蔡培慧不但實際爭取好幾個旱灌區灌溉設施工程，解決農業缺水問題；然而林明溱卻為了選舉每天潑蔡培慧髒水，更惡劣的是罔顧農民生計。
蔡培慧辦公室表示，蔡培慧為南投好好做事，鄉親過好生活是她最關心的事，但林明溱為什麼想來想去永遠只想著中國？林明溱縣府2015至2020年共去了中國84趟，令人匪夷所思。
蔡培慧辦公室也說，蔡培慧多次協助南投農產外銷，例如集集的香蕉、南投的茶業行銷到日本，都讓人印象深刻，這顯示蔡培慧不說空話，做的是實事。