從小有偏財運！高帥男與家人遊台東　花500中3.3億大樂透

綠營：蔡培慧邀陳吉仲解決南投用水、林明溱只會潑髒水

▲蔡培慧自2019年起即持續邀請陳吉仲到南投，面對面解決農民問題。（圖／蔡培慧辦公室提供）
▲蔡培慧自2019年起即持續邀請陳吉仲到南投，面對面解決農民問題。（圖／蔡培慧辦公室提供）

記者黃宣尹／綜合報導

南投立委補選將於3月4日投票，民進黨候選人蔡培慧自2019年就持續邀請農委會主委陳吉仲等人，到南投各鄉鎮舉辦農業座談會，面對面傾聽農民實際上的問題，並立刻回應、立刻交辦，受到廣大迴響。蔡培慧辦公室今（22）日表示，蔡培慧不說空話，做的是實事，反觀國民黨候選人林明溱擔任縣長時，縣府2015至2020年共去了中國84趟，頻率之高，令人匪夷所思。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲賴清德再赴南投力挺蔡培慧，接連前往名間鄉大賢宮及福興宮參香祈福。（圖／民進黨提供）
▲蔡培慧深耕南投，此次再戰立委，盼能翻轉艱困選區。賴清德也已多次到南投站台。（圖／民進黨提供）
蔡培慧辦公室表示，蔡培慧邀請陳吉仲等人，到南投各鄉鎮舉辦農業座談會，農民朋友都非常肯定，因而陸續增加座談會。

蔡培慧辦公室表示，如果林明溱有認真了解農民需求，應該會看到這幾年蔡培慧不但實際爭取好幾個旱灌區灌溉設施工程，解決農業缺水問題；然而林明溱卻為了選舉每天潑蔡培慧髒水，更惡劣的是罔顧農民生計。

蔡培慧辦公室表示，蔡培慧為南投好好做事，鄉親過好生活是她最關心的事，但林明溱為什麼想來想去永遠只想著中國？林明溱縣府2015至2020年共去了中國84趟，令人匪夷所思。

蔡培慧辦公室也說，蔡培慧多次協助南投農產外銷，例如集集的香蕉、南投的茶業行銷到日本，都讓人印象深刻，這顯示蔡培慧不說空話，做的是實事。

轟林明溱不顧南投青年、只顧兒子　綠談蔡培慧政績爭支持

同台謝金河談疫後台灣經濟　蔡培慧允諾助產業訂妥善法規

邀紙風車24日抵南投演出　蔡培慧盼助下一代文化啟蒙

林明溱父子稱2024不選！黃建嘉揭欺騙紀錄　嘆侮辱南投人

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀