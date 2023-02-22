阿妹偷偷當觀眾！突衝上台狂讚　男星揭暖心私下面

葛西瓦昨（21）日晚舉辦「我這裡有一批很純的你要不要 Ita — 醇享會」，邀請眾多圈內好友共襄盛舉，在當演唱新歌〈跟你媽媽說〉時，玖壹壹的健志竟突然現身舞台，驚喜的是葛西瓦的「老闆娘」張惠妹（阿妹）不僅在台下觀賞，在演唱會最後還突然衝上台。
記者吳雨婕/綜合報導
月初才推出〈跟你媽媽說〉MV，該曲是葛西瓦與「天團」玖壹壹中的好友健志的合作曲，在演唱會表演時，健志驚喜現身舞台，首次正式在舞台上合唱這首歌，提到健志如此義不容辭的前來站台，葛西瓦笑說：「一開始其實不好意思麻煩到健志來現場，沒想到他有一天竟然主動跟我說要來，內心真的很感動，不知道要怎麼表示我的感謝。」健志則在旁開玩笑說道：「我是因為知道有酒所以馬上說一定要來！」活動尾聲，葛西瓦也送上禮物〈夢〉MV，這首歌是葛西瓦為兒子所創作的歌，MV中也置入了兒子「梅西」的成長影像，紀錄了自己為人父後萌生要更奮力守護家族的使命感，也期許孩子在成長的過程中，能夠大膽作夢，為人父母的他，也想將全世界獻給眼前這個小小人類，也感觸很深的表示：「當下在拍攝的時候很感動，很想哭、但不能哭，想到自己慢慢變老，不知道哪一天會先離開，很想要一直陪著他長大。」道出做父親的心情。
最後的最後，主持人也驚喜宣布「老闆娘」阿妹其實全程都在台下默默當個觀眾欣賞這場演出，包括同門的安那、持修、BOXING ，皆在場用行動展現支持，阿妹更擔任最後的彩蛋，來到舞台上分享自己的心得，大讚葛西瓦進步很多：「從BOXING時期到葛西瓦從自己出發做專輯，一路看他歷經撞牆期、沒信心的階段；再到現在的成長跟進步，真的很替他開心。」葛西瓦也感動的說：「非常謝謝老闆娘沒有放棄我，她常鼓勵我去做很多事，雖然隔了5、6年才開始實踐，但很謝謝她一直相信我。」