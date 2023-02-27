專訪／ØZI丟包袱自爆是愛哭包！母葉璦菱太正能量他崩潰
ØZI睽違2年終於推出新專輯《ADICA》，還將在3月4日於北流舉辦同名演唱會，因為疫情關係讓全世界停滯，他在日前碰上低潮、倦怠，也因此停下腳步思考一直以來的音樂路，到底想要怎麼走、如何去走，他接受《NOWnews今日新聞》專訪時，甩開往日的包袱，罕見鬆口分享這幾年來的內心話，還自爆私下是個愛哭的人。
記者吳雨婕/台北報導
ØZI新專輯《ADICA》收錄了6首歌曲，其中最滿意〈Come Alive〉、〈Adica〉，「前面2張專輯我有點在尋找方向、服務粉絲的感覺。」被問到是不是想跳脫「商業」，他解釋，不喜歡用「商業」去形容先前的作品，只能說他想透過這張專輯找到做音樂的熱忱。ØZI坦言先前遇到低潮，內外因素都有，他表示外在是疫情，因為一開始就想把自己的音樂推向國際，可碰上疫情，彷彿時間暫停，他一直在消化、找到與疫情共存的方法；至於內在，他笑說之前一直過於專注在炫技，「很久沒有內化自己，沒有挖掘自己，對音樂倦怠，甚至不想當發洩的一個出口，真的很倦怠。」
好好休息過後，重振旗鼓的ØZI改變了許多想法與生活方式，「我以前會很想控制沒辦法控制的外在因素，現在就會放掉，現在只專注在自己自不自在、舒不舒服。」他分享，過去他都會去計劃兩年內要做什麼、下一年要做什麼，現在都是以6個月去想，也就不會因規畫被打亂而煩躁，因為計畫永遠趕不上變化。
ØZI透露低潮期時，媽媽葉璦菱很正能量爆炸，讓他忍不住開玩笑的說：「我在emo（指憂鬱或焦慮），但她很正能量，怎麼有一種人會這麼樂觀，這是我媽的一個天分。」還爆料自己是個愛哭的人，看電影也很容易哭，尤其是對親情類的沒轍，最近一次哭是看電影《我的金魚老爸》。此外，在ØZI療癒自己的期間，也不太愛經營社群媒體，但他強調，很感激在他懶得經營的情況下，突然公告要開演唱會的消息後，粉絲依然賣力搶票，讓門票秒殺，「我真的感激到不行，我覺得我的努力是值得的，謝謝。」
2023年才剛開始沒多久，ØZI就又是推新專輯、開演唱會，非常忙碌，他說起自己的終極目標：「我希望，我可以某種程度上，去創造一個這個世界上沒有看過的東西，我想要在這個文化裡，用我的審美、DNA、創意，去創造一個從來沒有看過的東西，從來沒有看過的計畫，讓文化跟世界接軌，這就是我最大的成就。」