全台首個機器人外送員開工！將為高雄軟體園區上班族服務

工研院開發的AMR無人智慧物流技術去（2022）年在高雄大南方展中首度亮相後，經過半年的精進，打造出全台第一個機器人外送員Cubot ONE，並將於高軟園區的7-ELEVEN軟科門市展開為期一年的試營運。Cubot ONE能在人潮中智慧避開障礙，還能遠端控制及進出狹窄的電梯，在服務上與foodomo APP實際串聯，一鍵下單就可外送到園區各樓層。
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工研院副院長張培仁表示，AMR無人智慧物流技術整合C-V2X車聯網技術、3D定位與導航技術、5G連網整合技術及專利車體設計，機器人外送員Cubot ONE具備「精準領單」、「安全外送」、「跨樓送單」三大特色，能精準接收訂單、執行外送任務，安全地避開行人或障礙物、跨越地形障礙，還能自主呼叫及搭乘電梯，完成跨樓層配送。
統一超商指出，物流、外送需求在過去兩年快速成長，因應未來少子化、高齡化下人力短縮趨勢，統一超商整合集團資源加入工研院「AMR無人智慧物流技術」計畫，成為全台首家應用「AMR無人智慧物流技術」提供外送服務的零售業者，藉由零售場域與外送平台雙資源的整合與嫁接，提供全新無人式的快商務服務。
AMR無人智慧物流技術自3月1日起至12月31日在高軟園區試營運，將做為無人外送示範據點，高軟園區國城大樓A、B、C棟的辦公人員，可透過手機使用foodomo APP訂購7-ELEVEN軟科門市商品，並選擇由Cubot ONE外送，約10至15分鐘內即可在指定地點領取訂購的商品，除了讓消費者避免人群接觸，也節省出門排隊候餐的時間。