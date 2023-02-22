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全台首個機器人外送員開工！將為高雄軟體園區上班族服務

▲由工研院打造全台第一個機器人外送員「Cubot ONE」，自3月1日起在高雄軟體園區的7-ELEVEN軟科門市試營運AMR外送服務。（圖／工研院提供）
▲由工研院打造全台第一個機器人外送員「Cubot ONE」，自3月1日起在高雄軟體園區的7-ELEVEN軟科門市試營運AMR外送服務。（圖／工研院提供）

記者鄭妤安／台北報導

機器人走出餐廳外送到府已成現在進行式！工研院今（22）日與統一超商共同宣布，由工研院打造全台第一個機器人外送員「Cubot ONE」，自3月1日起在高雄軟體園區的7-ELEVEN軟科門市試營運AMR外送服務，園區的上班族只要在辦公室透過手機APP點餐，就能享受「Cubot ONE」送餐到門口的便利服務。

工研院開發的AMR無人智慧物流技術去（2022）年在高雄大南方展中首度亮相後，經過半年的精進，打造出全台第一個機器人外送員Cubot ONE，並將於高軟園區的7-ELEVEN軟科門市展開為期一年的試營運。Cubot ONE能在人潮中智慧避開障礙，還能遠端控制及進出狹窄的電梯，在服務上與foodomo APP實際串聯，一鍵下單就可外送到園區各樓層。

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工研院提到，這次試營運是經濟部繼無人船、無人機之後，為高雄亞灣5G AIOT創新應用落地再添一筆，期待此次計畫能為無人智慧物流進行完善的試行，並且未來有機會進行拓展至不同面向，像是智慧商店、智慧旅館、智慧餐廳等服務，為民眾帶來更多新的智慧生活的體驗。

工研院副院長張培仁表示，AMR無人智慧物流技術整合C-V2X車聯網技術、3D定位與導航技術、5G連網整合技術及專利車體設計，機器人外送員Cubot ONE具備「精準領單」、「安全外送」、「跨樓送單」三大特色，能精準接收訂單、執行外送任務，安全地避開行人或障礙物、跨越地形障礙，還能自主呼叫及搭乘電梯，完成跨樓層配送。

統一超商指出，物流、外送需求在過去兩年快速成長，因應未來少子化、高齡化下人力短縮趨勢，統一超商整合集團資源加入工研院「AMR無人智慧物流技術」計畫，成為全台首家應用「AMR無人智慧物流技術」提供外送服務的零售業者，藉由零售場域與外送平台雙資源的整合與嫁接，提供全新無人式的快商務服務。

AMR無人智慧物流技術自3月1日起至12月31日在高軟園區試營運，將做為無人外送示範據點，高軟園區國城大樓A、B、C棟的辦公人員，可透過手機使用foodomo APP訂購7-ELEVEN軟科門市商品，並選擇由Cubot ONE外送，約10至15分鐘內即可在指定地點領取訂購的商品，除了讓消費者避免人群接觸，也節省出門排隊候餐的時間。

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