MLB／雙城內野添好手！補進前銀棒獎資深工具人

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35歲的Solano於2012賽季於邁阿密馬林魚隊首度登上大聯盟，因為內野二、三壘以及游擊防區他都能擔綱，於是在生涯前三年都獲得不少上場機會，共出賽306場比賽，打出.264/315/.336的打擊三圍。
但2015賽季由於成績下滑，Solano整季僅剩55場出賽，只有.189/.215/.244的打擊三圍，季末未獲球團續留，隔年跟紐約洋基隊簽下一紙附帶大聯盟春訓的小聯盟約，最後整季在洋基隊僅出賽9場，結束該年賽季。
2017到18賽季，Solano輾轉效力於洋基隊小聯盟以及多明尼加聯盟的球隊，直到2019年開季前與舊金山巨人隊簽下一紙小聯盟約，才開啟他生涯最輝煌的一段生涯，第一年就有81場出賽，.330/.360/.456的打擊三圍，隔年縮水賽季更是以.326/.365/.463的打擊三圍，奪下該年的國聯二壘手銀棒獎。
2021賽季Solano仍保持穩定表現，但季末沒獲得球團續約，於是轉戰辛辛那提紅人隊，去年賽季80場出賽，有.284/.339/.385的打擊三圍，對左投手打擊的進攻指數達.770。
但雙城隊目前大聯盟的26人名冊是滿員的情況，在Solano加盟後，預計將得割愛一位球員，目前預測還有小聯盟下放選擇權的外野手Trevor Larnach，可能因此被下放。