財經小辭典／星宇「現增」又「關禁閉」　為何股價慘綠？

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星宇指出，此次增資主要用於充實營運資金、改善財務結構，發行價格、股數將於定價後另行公告，並授權董事長張國煒在實際辦理前，考量當時市場狀況訂定。
什麼是現增？上市公司在首次公開發行（IPO）之後，又再次向一般大眾發行股票的動作稱為現金增資，也就是現增，想透過發行更多的新股票來籌措更多資金，大部分會用來擴廠、購買機器、進行收購、增加資本額鞏固財務健全或未來有投資計劃等，當然也有公司因為營運不良缺少資金而辦理現增。
公司進行現增時，新股票發行價格，也就是認股價格通常會比市價低一點，因中間產生的價差才能吸引投資人願意再掏錢認股投資。但也因為預期心理，再加上星宇遭櫃買中心列處置股，今日起5個交易日，委託買賣單筆10張，或單日30張，要先付全部價金、圈存，也就是星宇股票「流動性」大打折扣，諸多限制讓星宇今日股價慘綠，昨收在39.3元，今一度下殺32元，跌幅逾18%。
不少人認為星宇「高檔現增」似曾相識，因2021年航運股大漲時，貨櫃三雄漲不停，陽明一度飆到234元天價，之後宣布以182元高價現增，但之後股價卻直直落，許多小股東埋怨被「收割韭菜」。
市場甚至有一說認為「公司向股東要錢，就不是好公司」，但其實現增沒有一定好或壞，就以特斯拉為例，2020年特斯拉幾度現增都在高檔區，但之後股價依舊持續上攻，也因為特斯拉是新創公司，研發燒錢、資金不足也是常有的事。
當公司辦理現金增資時，投資人有機會抽籤、用較低價買到股票並參與未來公司的成長機會，但也要清楚公司增資可能的目的，如果是因為營運不良頻繁增資可能風險較大，投資人必須提高警覺。