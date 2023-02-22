秦綾謙曝光「夫妻情趣」　廖科溢：謝謝老婆的指導

金鐘行腳節目主持人廖科溢宣布再娶TVBS主播秦綾謙後，至少4名女子出面指控遭男方欺騙感情、劈腿，本人也坦承婚外情，優質形象崩毀，夫妻倆從南亞度假回台後，仍不定時在各自粉專秀恩愛。秦綾謙19日分享與廖科溢在家中的小情趣，廖科溢還公開放閃愛妻：「謝謝老婆的指導！」
娛樂中心／綜合報導
秦綾謙上傳和廖科溢一起組裝的鋼彈模型照片，夫妻倆穿著家居服，與鋼彈模型自拍，廖科溢隨後也發文寫下：「組模型的樂趣，盡在不言中！死神鋼彈，來也！模型組裝，完成度90%（貼紙未上），準備尋覓下一尊鋼彈...」並在文末標記妻子帳號：「謝謝老婆秦綾謙的指導！」
秦綾謙不久在貼文下留言：「但你剪的比我好看，貼的比我看...下一隻我要再組一次薩克！」廖科溢回覆：「妳客氣了...下次我組天使鋼彈吧！」今稍早，廖科溢PO出兩盒新的鋼彈模型，寫道：「這回 妳薩克，我鋼彈！」
網友紛紛留言：「浪漫」、「你們二個不要把家淹沒了」、「看來哥剛處於啟蒙階段，這個坑很深...要堅持住啊」、「厲害，兩位，愛的組合」、「你們的休閒真可愛」、「兩人有共同喜好與話題，真的是人間天堂呀」、「有個可以接受並喜歡自己興趣的伴侶，才能讓彼此的關係久久長長」、「好配喔，要永遠幸福」！（編輯：楊穎軒）