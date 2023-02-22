才剛與曹佑寧甜蜜日本遊　王淨眼眶紅突發文：氣到想哭

秦綾謙曝光「夫妻情趣」　廖科溢：謝謝老婆的指導

▲秦綾謙（左）、廖科溢分享夫妻情趣。（圖／翻攝自廖科溢臉書）
▲秦綾謙（左）、廖科溢分享夫妻情趣。（圖／翻攝自廖科溢臉書）

娛樂中心／綜合報導

金鐘行腳節目主持人廖科溢宣布再娶TVBS主播秦綾謙後，至少4名女子出面指控遭男方欺騙感情劈腿，本人也坦承婚外情，優質形象崩毀，夫妻倆從南亞度假回台後，仍不定時在各自粉專秀恩愛。秦綾謙19日分享與廖科溢在家中的小情趣，廖科溢還公開放閃愛妻：「謝謝老婆的指導！」

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲▼廖科溢、秦綾謙找到彼此的真命天女、真命天子。（圖／翻攝自廖科溢臉書）
▲▼廖科溢、秦綾謙找到彼此的真命天女、真命天子。（圖／翻攝自廖科溢臉書）
▲▼廖科溢、秦綾謙找到彼此的真命天女、真命天子。（圖／翻攝自廖科溢臉書）
▲▼廖科溢、秦綾謙找到彼此的真命天女、真命天子。（圖／翻攝自廖科溢臉書）
秦綾謙上傳和廖科溢一起組裝的鋼彈模型照片，夫妻倆穿著家居服，與鋼彈模型自拍，廖科溢隨後也發文寫下：「組模型的樂趣，盡在不言中！死神鋼彈，來也！模型組裝，完成度90%（貼紙未上），準備尋覓下一尊鋼彈...」並在文末標記妻子帳號：「謝謝老婆秦綾謙的指導！」

▲秦綾謙（左）和廖科溢組合鋼彈模型。（圖／翻攝自廖科溢臉書）
▲▼秦綾謙（左）和廖科溢組合鋼彈模型。（圖／翻攝自廖科溢臉書）
▲▼秦綾謙（左）和廖科溢組合鋼彈模型。（圖／翻攝自廖科溢臉書）
秦綾謙不久在貼文下留言：「但你剪的比我好看，貼的比我看...下一隻我要再組一次薩克！」廖科溢回覆：「妳客氣了...下次我組天使鋼彈吧！」今稍早，廖科溢PO出兩盒新的鋼彈模型，寫道：「這回 妳薩克，我鋼彈！」

▲廖科溢秀出2隻新鋼彈模型組合。（圖／翻攝自廖科溢臉書）
▲廖科溢秀出2隻新鋼彈模型組合。（圖／翻攝自廖科溢臉書）
▲廖科溢秀出2隻新的鋼彈模型組合。（圖／翻攝自廖科溢臉書）
網友紛紛留言：「浪漫」、「你們二個不要把家淹沒了」、「看來哥剛處於啟蒙階段，這個坑很深...要堅持住啊」、「厲害，兩位，愛的組合」、「你們的休閒真可愛」、「兩人有共同喜好與話題，真的是人間天堂呀」、「有個可以接受並喜歡自己興趣的伴侶，才能讓彼此的關係久久長長」、「好配喔，要永遠幸福」！（編輯：楊穎軒）


林佳辰突拋「51秒深夜福利」　2萬人激動：狙擊少女心

大元「真空旗袍」尺度太害羞　質問設計師：還想怎樣？

曾莞婷被偷拍！公開「自己春光外洩照片」挨轟　本人說明

鄭敬淏求全道嬿：不要走！熱吻76秒進房間過《浪漫》夜晚

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀