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生活撇步／室內晾衣快乾法　達人教你告別衣物悶濕臭

▲專家建議，要定期做好洗衣機清潔，才能達到滅菌除臭的功效。（圖／信義居家提供）
▲專家建議，要定期做好洗衣機清潔，才能達到滅菌除臭的功效。（圖／信義居家提供）

生活消費中心/綜合報導

最近天氣變化大，一天溫差可達5~10度，好不容易等到出太陽，下午又開始下雨了，這種天氣不只讓濕氣加重，也使室內晾衣族的衣服怎麼曬都又濕又有異味，網友紛紛詢問除了烘衣機以外還有什麼其他方法可以有效讓衣物快乾又沒異味呢，家事達人分享「製造空氣對流」的幾個室內晾衣撇步，告別衣物悶、濕、臭。
 
信義居家家事達人首先建議，這種天氣洗衣機可以脫水兩次，並在第二次脫水時放入乾毛巾，吸附衣物間的水氣；而許多上班族白天忙於工作，喜歡利用夜晚睡覺時洗衣，早上起床再晾衣，信義居家家事達人說夜晚洗衣沒問題，但千萬別讓衣服在洗衣機內過夜，會讓衣物產生悶臭味，一定要馬上晾衣，同時建議洗衣機兩到三個月就要固定清洗，以免滋生黴菌造成衣物怎麼洗都有異味。
 
其次，不同的衣物有不同的晾衣方式，家事達人建議可以先將晾衣架折成凹字型撐開衣服，增加空氣對流更快乾；長袖衣物可以將袖子拉起掛在另一衣架上，保持通風狀態，帽T或有帽外套則可以使用另一支衣架將帽子夾住，讓空氣可以進入衣服空隙；浴巾則可用晾衣夾把較長的那一側夾在晾衣架上。因為衣物都會從上方開始晾乾，只要將浴巾打橫，就能縮短晾乾的時間。
 
衣服怎麼放上晾衣桿也有訣竅，毛巾或棉質類不要緊鄰，並且利用長短衣物交錯懸掛製造空氣對流，衣服會乾的更快。家事達人說當然有烘衣機是最快的乾衣方法，如果沒有烘衣機則建議打開除濕機，並且將窗戶以及電風扇打開製造對流，晾衣空間也可以放一些除濕小物如除濕包，乾燥用水玻璃或是可曬乾再利用的木炭，省錢又環保。
 
如果急著穿但衣服還沒有完全乾，可以把衣服放在紙袋中，把吹風機的出風口放入袋中，並抓緊袋口，接著直接對著袋內吹熱風，此舉等於是自製一個小型的烘衣機，但這個方法每次只能處理少量衣物，而且記得要用紙袋，才能讓烘乾時產生的濕氣散出。
 
信義居家最後提醒，擺脫衣物異味最根本的方法就是定期清潔洗衣機，目前一般新型的洗衣機都有清洗洗衣槽的功能，只要將洗衣槽清潔劑放入即可，若洗衣機已很久沒有清洗，怎麼洗衣物都有異味或是小穢物漂浮，這時就建議找專業洗衣機清洗公司，將洗衣機徹底清潔，解決衣服洗不乾淨又有異味的困擾。

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