生活撇步／室內晾衣快乾法　達人教你告別衣物悶濕臭

信義居家家事達人首先建議，這種天氣洗衣機可以脫水兩次，並在第二次脫水時放入乾毛巾，吸附衣物間的水氣；而許多上班族白天忙於工作，喜歡利用夜晚睡覺時洗衣，早上起床再晾衣，信義居家家事達人說夜晚洗衣沒問題，但千萬別讓衣服在洗衣機內過夜，會讓衣物產生悶臭味，一定要馬上晾衣，同時建議洗衣機兩到三個月就要固定清洗，以免滋生黴菌造成衣物怎麼洗都有異味。
其次，不同的衣物有不同的晾衣方式，家事達人建議可以先將晾衣架折成凹字型撐開衣服，增加空氣對流更快乾；長袖衣物可以將袖子拉起掛在另一衣架上，保持通風狀態，帽T或有帽外套則可以使用另一支衣架將帽子夾住，讓空氣可以進入衣服空隙；浴巾則可用晾衣夾把較長的那一側夾在晾衣架上。因為衣物都會從上方開始晾乾，只要將浴巾打橫，就能縮短晾乾的時間。
衣服怎麼放上晾衣桿也有訣竅，毛巾或棉質類不要緊鄰，並且利用長短衣物交錯懸掛製造空氣對流，衣服會乾的更快。家事達人說當然有烘衣機是最快的乾衣方法，如果沒有烘衣機則建議打開除濕機，並且將窗戶以及電風扇打開製造對流，晾衣空間也可以放一些除濕小物如除濕包，乾燥用水玻璃或是可曬乾再利用的木炭，省錢又環保。
如果急著穿但衣服還沒有完全乾，可以把衣服放在紙袋中，把吹風機的出風口放入袋中，並抓緊袋口，接著直接對著袋內吹熱風，此舉等於是自製一個小型的烘衣機，但這個方法每次只能處理少量衣物，而且記得要用紙袋，才能讓烘乾時產生的濕氣散出。
信義居家最後提醒，擺脫衣物異味最根本的方法就是定期清潔洗衣機，目前一般新型的洗衣機都有清洗洗衣槽的功能，只要將洗衣槽清潔劑放入即可，若洗衣機已很久沒有清洗，怎麼洗衣物都有異味或是小穢物漂浮，這時就建議找專業洗衣機清洗公司，將洗衣機徹底清潔，解決衣服洗不乾淨又有異味的困擾。
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