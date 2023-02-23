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房市／六都人口最年輕的城市是它　購屋條件有變化

▲平鎮運動中心在南勢重劃區規劃之初，就先納入區域規劃，並率先完工啟用，成為帶動區域發展、吸引人口移入的動能之一。（圖／NOWnews資料照片）
▲平鎮運動中心在南勢重劃區規劃之初，就先納入區域規劃，並率先完工啟用，成為帶動區域發展、吸引人口移入的動能之一。（圖／NOWnews資料照片）

生活消費中心/綜合報導

內政部資料顯示，2021年底六都中唯一人口正成長的即為桃園市，且自2010年縣市合併以來，桃園已連續12年人口正成長；桃園市人口平均年齡40.52歲，也是六都「最年輕」的城市。人口結構的變化，對於房市也出現影響，信義房屋桃一區協理詹智偉就觀察到，年輕小家庭在購屋選擇上，也從過去偏好傳統市場等採買機能、希望鄰近交流道等，逐漸轉為越來越重視街廓氛圍與生活品質，例如鄰近運動中心、藝文場館的生活圈，就十分受到喜愛。

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詹智偉指出，早期在桃園當房仲，許多消費者都喜歡鎖定採買便利、鄰近交流道的生活圈，通勤上班較為便利，但隨著年輕人口增加，購屋喜好也有轉變，變得更加重視生活氛圍，就連許多建商推出新建案，也都會主打「鄰近運動中心、藝文場館」等，且普遍都能獲得消費者注意。

其中，桃園市政府近5年開始在13個行政區（含1原住民區）打造11座國民運動中心，目前完工啟用的運動中心包括桃園、中壢、南平、平鎮、蘆竹、八德、觀音等。其中，南平、八德、平鎮等三個運動中心周邊，詹智偉認為無論從周圍生活機能、產品類型多元性、未來發展潛力等角度來看，都十分有競爭力，且適合購屋族依不同的預算及生活區域做選擇。

位於藝文特區的南平運動中心周邊，擁有許多大大小小的私人健身房、公園，各式機能完整，更有甫開幕的桃園圖書館新總館，整體生活氛圍相當舒適，雖有中大坪數的豪宅產品，但也不乏套房至3、4房的標準品，社區屋齡則從新成屋到30多年中古屋都有，無論是單身貴族或小家庭、換屋族，或是各種預算的購屋族，都能找到符合需求的物件。不過，整體來說，藝文特區周邊房價也相對較高，以屋齡15年中古電梯大樓來看，目前均價落在35至38萬。

同樣位於北桃園的八德運動中心周邊，屬於大湳商圈範圍內，鄰近廣豐商圈、擴大重劃區，地點相當精華，未來還會有捷運綠線行經一旁的介壽路。詹智偉表示，八德已經是發展相當成熟的地點，過去因建築物密集，少有室內運動空間，國民運動中心落成啟用，對當地機能是一大加分。同樣以屋齡15年中古電梯大樓為例，目前此區均價落在28至32萬之間。

在南桃園部分，詹智偉推薦位於南勢重劃區的平鎮運動中心周邊。他指出，有別於南平、八德運動中心都是直接蓋在人口稠密的既成商圈，平鎮運動中心則是在南勢重劃區規劃之初，就先納入區域規劃，並率先完工啟用，作為帶動區域發展、吸引人口移入的動能之一；南勢重劃區也有國小預定地、鄰近就業機會眾多的平鎮工業區，加上現在房價還有親民的2字頭，是各運動中心周圍最具發展潛力的一個。區段屋齡10年內的電梯產品，均價約落在25至27萬。

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