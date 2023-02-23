房市／六都人口最年輕的城市是它　購屋條件有變化

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其中，桃園市政府近5年開始在13個行政區（含1原住民區）打造11座國民運動中心，目前完工啟用的運動中心包括桃園、中壢、南平、平鎮、蘆竹、八德、觀音等。其中，南平、八德、平鎮等三個運動中心周邊，詹智偉認為無論從周圍生活機能、產品類型多元性、未來發展潛力等角度來看，都十分有競爭力，且適合購屋族依不同的預算及生活區域做選擇。
位於藝文特區的南平運動中心周邊，擁有許多大大小小的私人健身房、公園，各式機能完整，更有甫開幕的桃園圖書館新總館，整體生活氛圍相當舒適，雖有中大坪數的豪宅產品，但也不乏套房至3、4房的標準品，社區屋齡則從新成屋到30多年中古屋都有，無論是單身貴族或小家庭、換屋族，或是各種預算的購屋族，都能找到符合需求的物件。不過，整體來說，藝文特區周邊房價也相對較高，以屋齡15年中古電梯大樓來看，目前均價落在35至38萬。
同樣位於北桃園的八德運動中心周邊，屬於大湳商圈範圍內，鄰近廣豐商圈、擴大重劃區，地點相當精華，未來還會有捷運綠線行經一旁的介壽路。詹智偉表示，八德已經是發展相當成熟的地點，過去因建築物密集，少有室內運動空間，國民運動中心落成啟用，對當地機能是一大加分。同樣以屋齡15年中古電梯大樓為例，目前此區均價落在28至32萬之間。
在南桃園部分，詹智偉推薦位於南勢重劃區的平鎮運動中心周邊。他指出，有別於南平、八德運動中心都是直接蓋在人口稠密的既成商圈，平鎮運動中心則是在南勢重劃區規劃之初，就先納入區域規劃，並率先完工啟用，作為帶動區域發展、吸引人口移入的動能之一；南勢重劃區也有國小預定地、鄰近就業機會眾多的平鎮工業區，加上現在房價還有親民的2字頭，是各運動中心周圍最具發展潛力的一個。區段屋齡10年內的電梯產品，均價約落在25至27萬。