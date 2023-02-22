48歲劉至翰又改行！「日賺7位數」職業近況曝光 嚇壞小S
48歲劉至翰，曾是台灣八點檔知名演員，卻在2年前演完《炮仔聲》後幾乎淡出演藝圈。日前，他也罕見登上節目《小姐不熙娣》分享，其實他目前正從事水晶直播行業，雖然最忙一天睡不到2個鐘頭，但景氣好的時候竟可以做出日營業額飆破百萬的數字，讓在場來賓相當驚訝。
娛樂中心/綜合報導
劉至翰在節目《小姐不熙娣》分享，前陣子選擇休息放空，也嘗試了不一樣的東西，剛好幸運碰到了在台灣專門做水晶的前輩們，願意帶著他去加工地、產地做研究。他說，由於每個水晶都是天然形成，每天下午1點就開工，包含補貨、親自挑貨等等，直到晚上7點才開始直播，一次就是4個小時起跳。
劉至翰解釋，因為水晶礦石種類實在太多，一天根本講不完，而在結束直播後，他便開始親自包裝，也順便檢視商品有無瑕疵，忙到凌晨3點後再出門去看新貨，回來後早上7點就開始整理下次直播的前置作業，一直忙到中午11點才睡覺，就這樣重複循環，等於一天他只睡2個小時。
不過，劉至翰也提到，水晶直播很受歡迎，有的人是信仰，也有的人是喜歡收集，景氣好的時候，日營業額就會達到7位數，他甚至也成功賣出一座要價上百萬、上千萬的水晶，但他也坦言，長期缺乏睡眠下來，身體一定會變差，也開玩笑自嘲：「對！不要睡覺，雙眼皮就會越深，乾眼症越來越嚴重，不用去割。」（編輯：詹鎰睿）