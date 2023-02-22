陸小芬《公休》20年！自爆健康亮紅燈：亡父還想看我演戲
親情電影《本日公休》由吳念真、吳明憲監製、導演傅天余自編、自導，集結金馬影后陸小芬、傅孟柏、施名帥、陳庭妮、方志友主演。今（22）日，吳念真、導演傅天余與陸小芬出席記者會，陸小芬坦言休息是因為健康出問題，這次復出拍片也期望亡父能來看她演戲。
記者黃雅琪/綜合報導
許久未在大銀幕現身的影后陸小芬，20年來都過著平實的生活，透過靜坐來沉澱自己，儲備正能量直到等到喜歡的劇本，這段時間的陸小芬將自己歸零，她坦言休息的原因：「拍戲長期處在日夜顛倒，春夏秋冬都不是很規律，整個精神狀態不是很好，疲憊不堪，壓力造成整個身體狀態不適，做事情會做出錯誤的判斷跟選擇。」她甚至眼壓過高，看到燈光時會出現七彩彩虹，同時也有心悸問題，醫師也告誡陸小芬要學會放鬆。
休息多年的陸小芬，並不覺得自己有因此虧本，她感恩道：「我很感謝老天給我這樣的機會去休息，我覺得我休息沒有損失，我得到健康、也幫助周圍的人得到健康。我的休息讓我得到《本日公休》，我沒有虧本。」休息期間陸小芬也沒有閒著，她遠赴印度學習阿育吠陀醫學、精油調製、學習靈氣自我療癒等興趣，藉此提升內在的境界。「不會去迷戀、眷戀！」陸小芬休息期間對鎂光燈沒有依依不捨，反而是已逝的父親，生前都會一直問她：「87歲的爸爸會問我說，妳怎麼不演戲了？妳演的戲很有意思，我說你很有水準。」