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曾調停俄烏戰爭未果！前美駐俄大使：蒲亭不會輕易放棄

▲俄羅斯侵略烏克蘭的戰爭持續進行之際，美國前駐莫斯科大使蘇利文受訪解釋為何蒲亭不會輕易放棄「解決烏克蘭問題」的可能。。（圖／美聯社／達志影像）
▲俄羅斯侵略烏克蘭的戰爭持續進行之際，美國前駐莫斯科大使蘇利文受訪解釋為何蒲亭不會輕易放棄「解決烏克蘭問題」的可能。。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心楊智傑／綜合報導

俄烏戰爭屆滿一週年，美國前駐俄大使蘇利文（John J. Sullivan）也在去年卸下職務並離開莫斯科，日前他接受《BBC》專訪，表示自己曾試圖阻止俄羅斯展開軍事入侵行動，但並未達成任何協議，同時解釋為何蒲亭不會輕易放棄「解決烏克蘭問題」的可能。

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根據美國駐俄使館資訊，蘇利文於2019年獲前美國總統川普提名為駐俄大使，在2021年拜登總統上任後續任該職務。在俄烏戰爭週年前夕，蘇利文接受英媒《BBC》訪問，他提到自己曾與俄國官員談論烏克蘭問題，但對方僅要求美方保障俄國安全，卻在實際問題與說詞上團團轉，這樣「玩弄文字遊戲」的談話最終讓雙方無法達成任何協議。

中國國家主席習近平提出《全球安全概念倡議文件》，其中提到要靠「談判對話政治」解決俄烏問題，《BBC》也向蘇利文提問美方是否該以「對話」方式結束烏俄戰爭，蘇利文則不置可否表示「蒲亭開戰前就對談判不感興趣，現在依舊如此。」

蘇利文認為，只是烏克蘭政權仍是澤倫斯基掌握，蒲亭就永遠不會滿意，因為入侵烏克蘭的軍事目標仍是「推翻基輔政權、征服烏克蘭人民」；至於要讓俄羅斯停戰的條件為何，他強調必須讓蒲亭「被說服」明確知道「自己贏不了」，在此之前蒲亭只會盡力證明自己不會放棄。

另一方面，若澤倫斯基願以「割地」方式結束這場戰役，蘇利文也認為烏克蘭人民不會讓他這麼做，不只是因為2018年的克里米亞事件，更因為這次俄羅斯的入侵帶來的傷痕與死傷，「人們絕對不會遺忘、不會原諒。」

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