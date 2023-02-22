2成3高中生陷憂鬱　兒盟籲增加社會能力、專業輔導資源

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兒少的壓力來源，前3名分別為學校課業（76.9%）、未來前途（67.3%）及交友人際（43.0%），除此之外，容貌外表（35.2%）、家庭經濟（20.2%）、親子關係（20.3%）也是青少年常見的困擾議題。
兒盟指出，值得關注的是，本次調查中有近2成學生表示，十分擔憂身體健康與疾病侵害，足見Covid-19疫情持續延燒3年，對兒少身心帶來相當大的衝擊和影響。
調查還發現，兒少自評有1成7憂鬱程度達嚴重等級以上，高中生更高達2成3。進一步詢問兒少抒發情緒的管道，多達7成會優先跟友好的同學或朋友商談，其次才是父母（40.6%），也有1成7的兒少不跟任何人談心，自行消化負面情緒。主動向學校老師求助的意願普遍低落，僅1成，連尋求網友幫助（9.8%）的比例都高於擁有專業知識的輔導老師（5.6%）。
據兒盟過去調查發現，7成8學生基於沒有時間、距離教室太遠、隱私保護不足等原因拒絕使用輔導室，兒盟建議，學校應加強宣導輔導室功能、配合學生調整會談時間，並增加輔導資源的隱密性，例如增設線上一對一談話功能，讓孩子遇到情緒困境時可以隨時取得抒發管道。
兒盟指出，若能經由良好的人際關係與團隊精神發展出足夠的「社會能力」，可以有效提升兒少的情緒調節功能，該調查交叉分析數據也顯示，社會能力越高的學生，感受到壓力和憂鬱的程度也會相對較低。
兒盟執行長白麗芳表示，大多兒少認為，相較於老師與朋友，自己較少得到父母的支持，而目前有近4成兒少既沒有具備足夠的社會能力，也得不到良好的社會支持，導致這些孩子的嚴重憂鬱程度比例高達2成3。
兒盟呼籲提升兒少社會支持，包括父母多和孩子聊天，提供正向鼓勵及協助；增加兒少心理健康的正確知識；擴增線上輔導資源，增加校園輔導資源的可近性；將心理健康納入定期常規檢查。
在增加兒少社會能力方面，兒盟提供少年專線（0800-001-769）和[email protected]（@youthplus_cwlf）線上聊服務，讓13至18歲的孩子可以隨時找社工訴說生活中的各種煩惱，另外，兒盟也在台中一中街設置「少年+」，提供兒少休憩的多元空間。針對育有18歲以下子女的照顧者，兒盟也設置了親職教養專線（0800-532-880），由專業社工傾聽家長的教養困難，一起尋找最合適的解決方法。