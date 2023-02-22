MWC將登場！中磊秀雲端解決方案　光寶科展出5G應用

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據研究機構TrendForce預估，全球5G市場規模將從2023年的145億美元增至2026年370億美元，2023到2026年複合成長率（CAGR）將達11%。5G具高速度、低延遲、廣連接等通訊特性，帶動跨業、跨域多元垂直之智慧應用發展。
中磊總經理林斌表示，中磊於此次MWC 2023展出創新5G、O-RAN、Mobile IoT及雲端寬頻分析解決方案，除佈局5G關鍵技術及產品，將持續深耕垂直產業之跨領域合作，提供客戶兼具高性能及成本效益之產品。
因應全球5G網路建設覆蓋率急速成長，中磊將推出完整之5G解決方案，包括全系列mmWave毫米波及Sub-6GHz小型基地台、室內型及戶外型5G FWA CPE客戶終端設備，提供電信營運商多元化網路服務、擴大頻譜使用效益。
會場將展示5G小型基地台於智慧路燈應用，藉由路燈供電的5G小型基地台，協助電信商為超高密度之5G網路奠定基礎，實現智慧城市願景。另外，O-RAN靈活開放式架構更促進5G基礎設施生態系創新；中磊將展出無線電單元（Radio Unit）及分佈單元（Distributed Unit）之分散式架構小型基地台，可應用於智慧工廠、智慧醫療、擴增實境等垂直產業領域。
此外，中磊將動態展示雲端寬頻分析平台，營運商可即時掌握用戶終端設備之佈署狀況、網路效能等，以減少客訴及降低維運成本。中磊Mobile IoT智慧物聯網解決方案，支援NB-IoT及LTE-M技術，廣泛應用於資產定位、智慧能源管理、環境監測等。
光寶科也將參與MWC，展示5G軟硬整合實力與先進網通應用。光寶科布局5G領域，透過自主研發能力，整合軟、硬體設計的核心技術，致力於開發具高彈性、開放性、互通性的5G網通產品。近年投入深耕5G專網解決方案，成功開發5G小基站（Small Cell）、O-RAN系列與相關網管產品，2022年在國內外電信商及系統整合商合作下，完成眾多醫療與工廠 5G 專網實際場域佈建與驗證，累積5G專網應用驗證的豐富經驗。
這次MWC會上，光寶科將展出多情境的5G專網垂直應用解決方案、最新型的輕量化戶外一體型5G小基站、mmWave毫米波O-RU與雲端智慧基站管理系統等全系列5G O-RAN產品與三大技術亮點，同時會與重量級電信夥伴發表台灣首發5G毫米波整合部署建置方案「5G mmWave Deployment Total Solution」，全面符合5G專網多元應用需求。