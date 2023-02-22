謝國樑編預算買電動機車 林右昌：競選承諾有責任推動完
2022年九合一大選，基隆市長謝國樑曾拋送青年Gogoro或同等級電動機車政見。自上任至今，經各界3個月等待，謝國樑昨於市政會議上表示，市府預計編列補助預算，採購至少1萬台以上的電動機車，預計下半年就可交車。對此，內政部長林右昌今（22）日受訪則說，政治人物選舉期間的競選承諾，有責任也有義務要推動完成。
記者翁子竣／台北報導
謝國樑去年競選基隆市長期間，拋出免費送年輕人5萬輛Gogoro或同等級電動機車政見。謝國樑昨在市政會議上指出，市府預計編列超過1萬台以上電動機車補助預算，並納2023年追加預算。
地方政府每台補助3萬，能源局補助7000元、環保署汰舊換新對舊車補助2000或4000元，只要青年參加公益回饋方案，就可獲得價值4萬元的電動機車，預計下半年就可以陸續交車。然而，謝國樑原先政見承諾送Gogoro或同等級電動機車，如今則稱為4萬元等級電動機車，引發外界質疑聲浪。
林右昌今受訪則說，不在其位、不謀其政，他現在身分是內政部長，對個別政治人物選舉期間所做競選承諾，有責任也有義務推動完成。他強調，相信地方議會與人民會睜大眼睛看，「至於提出什麼方案，社會也會有所公平。」