天后前男友太渣！夏奇拉粉絲怒了 他與新歡進餐廳被請離
46歲的「拉丁天后」夏奇拉從2011年開始與西班牙足球球星皮克（Gerard Piqué）交往，為男方生下2個兒子，雖然交往11年卻沒有結婚，去年爆出皮克偷吃被抓包，兩人戀情也宣告玩完。近來皮克帶著新歡去餐廳用餐，沒想到餐廳老闆竟是夏奇拉的粉絲，該粉絲氣不過，直接拒絕皮克與女友Clara chia進入餐廳。
記者吳雨婕/綜合報導
自從皮克與Clara chia戀情曝光後，兩人再度成為關注的焦點，他們公開談論如何相識、相戀，盡情展示他們的愛情，可惜皮克偷吃的標籤始終如影隨行。據外媒報導，近來抖音上流傳出一段影片，影片中皮克與Clara chia進入巴賽隆納的一家日式餐廳時，服務生拒絕為他們服務，兩人只能訕訕然離去，離去時Clara chia似乎非常不高興，據悉，他們被趕出去的原因，該家餐廳的老闆正巧是夏奇拉的粉絲。
夏奇拉與前男友皮克交往11年，一直都沒有結婚，但她為了男友哥倫比亞搬到巴賽隆納，一家四口生活，沒想到卻在去年6月被抓包劈腿，夏奇拉日前回歸時，新歌〈BZRP Music Sessions, Vol 53〉酸爆男友，歌詞中出現「你用法拉利換Twingo，你用勞力士換卡西歐」，意有所指表示小三和她的等級完全不同。