太催眠？蒲亭演說俄官員睡一片 美名嘴：馬屁精都撐不住
俄烏戰爭將滿一週年前夕，俄羅斯總統蒲亭於21日發表國情咨文，也是俄烏戰爭以來，首度發表國情咨文，內容指控西方挑起戰爭、威脅俄羅斯。不過這場將近2小時的國情咨文演說，對於大部分俄國官員的體力來說，似乎有點太長了，媒體鏡頭捕捉到，包括蒲亭的心腹、前總統麥德維夫（Dmitry Medvedev）在內，眾多俄羅斯官員在台下睡成一片。
國際中心徐筱晴／綜合報導
蒲亭於當地時間21日早上9時發表俄烏戰爭以來第一次、也是蒲亭親自撰寫的國情咨文，其中指控美國為首的北大西洋公約組織（NATO）挑起衝突及威脅俄國，更拋下了震撼彈，稱將宣布將「暫停」美俄簽署的《新削減戰略武器條約》（New START），並且已經就恢復核試爆做好準備。
蒲亭發表國情咨文演說，有許多俄羅斯大咖官員都親臨現場，包括國防部長蕭依古（Sergei Shoigu）、前總統麥德維夫、外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）、東正教牧首基里爾（Patriarch Kirill）等人。不過相較於蒲亭在台上講的憤慨激昂，台下的高官們在這場長達近2小時演說中，似乎「撐不住」了。
根據英國《GB News》報導指出，「堅定的蒲亭盟友」麥德維夫似乎正在打瞌睡，可以看到他雙眼緊閉的照片在網路上瘋傳。美國政治評論員歐爾伯曼（Keith Olbermann）在推特上開酸，稱「連麥德維夫這個蒲亭的馬屁精都睡著了。」
除了麥德維夫之外，有許多人都露出疲態，頻頻打瞌睡，許多人都雙眼無神。還有人捕捉到像是拉夫羅夫閉目養神，另一名女性官員則是用手揉眼睛，表情相當無奈，有人還毫不遮掩地打哈欠，絲毫不給蒲亭面子。