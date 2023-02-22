李朝卿涉貪遭判400年 黃建嘉揭林明溱「狼狽為奸」言論
南投立委補選將於3月4日投票，國民黨候選人林明溱爭議不斷，更批評農委會主委陳吉仲替民進黨候選人蔡培慧輔選。對此，民進黨副秘書長黃建嘉今（22）日回應，蔡培慧與農委會「合作無間」；林明溱卻與前南投縣長李朝卿「狼狽為奸」。
記者黃宣尹／台北報導
黃建嘉表示，李朝卿因為犯貪污罪，被法院判刑400年，林明溱卻幫李朝卿打抱不平，曾說「為什麼別人可以交保，李朝卿就要收押？我們非常不諒解！縣政府非常需要李朝卿」。林明溱甚至為了李朝卿而大罵前副總統吳敦義是個絕情的人，都不關心李朝卿。
黃建嘉說，李朝卿犯下400年的貪污重罪，林明溱還是全力相挺，代表林明溱只顧挺貪腐，而不問是非。
黃建嘉質疑，林明溱力挺李朝卿，是不是代表李朝卿的行為，林明溱將會「李規林隨」？李朝卿過去的貪腐系統，是否在林明溱任內繼續運作？這些問題都是南投縣民想知道的事，也是林明溱必須說清楚的事。
黃建嘉說，若「李規林隨」真的存在，也難怪坊間有種說法，稱林明溱想出來選這次的立委，是因為他需要立委身份當保護傘，因為卸任後、沒有立委身份的前輩李朝卿被判刑400年的案殷鑑不遠，林明溱的擔憂不無道理。