磨床工具機建德工業應用廣　機具智慧化升級外銷搶市

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工具機是少數台灣能夠自力發展技術的產業，在全球工具機產業中屬前段班，台灣的工具機產業全力朝客製化發展，近年來導入5G、物連網、AR、3D等技術，建德工業將磨床搭配數位機上盒，達到訊號傳輸速度快、同時連接多台設備，無須透過有形線路傳輸等優勢，有助於減少設備遷移的困擾，即時顯示工具機的零組件使用情況，有助於累積生產設備的大數據，以便縮短停機修整的時間、加速生產機具維修效率。
工具機是各產業製造產品的生財工具，客戶採購與否和接單狀況、景氣變化關係密切。財政部關務署統計，台灣2022年工具機出口金額30.23億美元，比2021年成長8.6%；2023年1月台灣工具機出口金額2.37億美元，YoY 6.7%，其中金屬切削工具機就佔了2.05億美元，比2022年同期成長9.4%。
建德工業觀察，中國大陸現為全球第一大工具機進口國，中高階工具機仰賴自德國、日本、台灣和瑞士進口，是平價高階工具機主要競逐市場。中國大陸國家統計局公布2023年1月製造業採購經理指數（PMI），從去年12月的47%上升到50.1%，已回到50%的榮枯線分野之上，組成指標中的生產指數和新訂單指數分別上升5.2和7個百分點，顯示當地製造業景氣和生產需求回暖，對工具機的需求隨疫情解封復甦。
建德工業指出，高附加價值終端產品的生產設備市場需求日增，尤其製造輕合金材質的電子通訊產品，有賴超高速工具機才能切削加工鋁合金、鎂合金等超硬材質的超薄尺寸精密產品，建德工業的工具機相關產品正符合市場需求。
另外，工研院產業科技國際策略發展所預測，今年的全球工具機市場產值864億美元，儘管2023年工具機消費市場全球整體環境需求力道收斂，歐洲有烏俄戰爭引發能源危機，連帶使得製造業投資下滑，中國大陸因新冠疫情導致需求不穩，東南亞則受惠於中美貿易戰的供應鏈轉移，美國在航太、汽車、國防等產業需求穩定成長，可望受新能源汽車製造需求帶動成長。