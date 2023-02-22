主計總處再下修今年GDP成長率至2.12％　通膨率估2.16％

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主計總處公布2022年第4季初步統計經濟成長率為-0.41％，第3季經濟成長率修正為3.64％。併計2022上半年，第1、2季經濟成長率3.87％、2.95％，2022全年經濟成長率2.45％，較今年1月概估數2.43％上修0.02個百分點，每人GDP 3萬2811美元，CPI上漲2.95％。
預測今年經濟成長2.12％，較去年11月預測2.75％下修0.63個百分點，每人GDP 3萬3044美元，CPI上漲2.16％。
朱澤民分析今年國內經濟預測指出，各國貨幣政策持續緊縮，終端消費需求減弱，產品價格走低，產業供應鏈存貨調整，全球經濟成長放緩，外貿動能降溫，預測今年商品出口4515億美元，儘管年減 5.84％，是自2016年以來較大減幅，但因往年基礎較高，今年的出口數字也不小，「所以不能說是寒冬，今年出口估計會在第4季轉正。」
而隨疫情管制措施陸續鬆綁，民生經濟活動漸回常軌，加上邊境解封激勵國人出國旅遊持續增溫，及就業市場持續改善，可望增添消費動能，預測今年民間消費實質成長 5.24％，下修0.24個百分點。
在民間投資方面，雖然有半導體廠商持續投資先進製程、離岸風電與太陽光電等綠能設施持續建置，以及投資台灣三大方案落實，加上運輸業者因應跨境旅遊需求增加，均支撐投資動能，但全球經濟前景不確定性仍高，企業資本支出轉趨審慎，加上去年基數高，預測今年民間投資實質負成長1.13％，下修4.17個百分點。
朱澤民補充提到，立法院剛通過的3800億「疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例」，若預算通過，預期可為經濟成長率帶來再增加0.4個百分點的效果。
另外，參考國際機構預測及近期油價走勢，設定今年OPEC油價每桶82.2 美元，較去年11月預測下調10.1美元。
在國內通膨率的部分，全球景氣降溫，終端需求疲弱，供應鏈瓶頸也漸紓解，有利國際農工原料價格回穩，但邊境解封帶動跨境旅遊擴增，推升國內相關服務價格，加上外食費與房租漲勢延續， 預測今年CPI上漲2.16％，上修0.30個百分點。
關於各界擔心台灣通膨是否將為常態？朱澤明表示，去年全年通膨接近3%，今年則預測僅上漲2.16％，「是一個明顯向下的趨勢，但確實仍有物價上漲的壓力。」