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這些年超狂創意泡麵神吃法　美味秘訣都有「它」

▲統一麵經常與「創意」擦出新火花，早期就有網紅、名人分別將統一肉骨茶麵、統一肉燥麵佐布丁，可說是創意神吃法的先驅。（圖／品牌提供）
▲統一麵經常與「創意」擦出新火花，早期就有網紅、名人分別將統一肉骨茶麵、統一肉燥麵佐布丁，可說是創意神吃法的先驅。（圖／品牌提供）

生活中心/綜合報導

回顧長達10天的春節連假，有人出遊，也有人大啖美食，其中就有網友分享在家煮泡麵，竟把「茶包」加進統一肉燥麵裡浸泡，吃起來不僅有著去油解膩的口感，還增添清新的茶香風味。「特殊隱藏吃法」一PO出，馬上引起大批網友驚呼「有創意，放了茶包，泡麵整個層次都高級了...。」事實上，這並非統一麵首次和「創意」擦出新火花，早期就有網紅、名人分別將統一肉骨茶麵、統一肉燥麵佐布丁，可說是創意神吃法的先驅之一，以及更多的後續創意料理，讓人看了無不嘖嘖稱奇！

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回顧過年期間，一名老饕在臉書《廚藝公社》上發文分享，最近半夜肚子餓，就拿了碗統一肉燥麵泡起來，而他還多加入一個秘方，就是放入「茶包」。原PO描述，整碗麵放入茶包後，「去油解膩，且有淡淡的香氣，這樣真的很好吃」。不少網友看完紛紛驚呼「茶泡麵，好特別的吃法，學起來」、「好特別的吃法，麥茶也有效嗎？」。

另外，也有網友分享將年銷量超過一千萬包的統一肉燥麵「乾溼分離」!也就是將原本燙過的湯麵麵體撈出，再加入油包均勻攪拌，只要幾秒鐘，一碗香噴噴的油蔥乾麵，立即上桌，該分享一出，立即被眾網友封為「超神吃法」！

其實，統一麵跳脫傳統吃法，約莫兩年前就有「統一蔥燒牛肉麵加起司片」搭配泡菜，立即將台味變韓風。而說到統一麵的混搭始祖就不能不提到「統一肉燥麵+布丁」的組合，經過日本網友、網紅和名人的親身見證，都說這Mix版湯頭真的有豚骨拉麵的濃郁香氣，造成當年網路現象級討論熱潮。

▲統一麵的混搭始祖就不能不提到「統一肉燥麵+布丁」的組合，造成當年網路現象級討論熱潮。（圖／品牌提供）
▲統一麵的混搭始祖就不能不提到「統一肉燥麵+布丁」的組合，造成當年網路現象級討論熱潮。（圖／品牌提供）
2014年的統一麵加布丁話題在台灣發酵後，可說是開啟統一麵吃法的新時代，漸漸帶起創意泡麵料理的風潮。而台灣泡麵款式五花八門，其中老牌子「統一肉燥麵」數十年如一日，經典封面圖樣深植跨世代族群的心，但吃法卻擁有多變樣貌，隨著人們飲食口味改變，「乾、溼、不煮」三相宜，歷久不衰的百搭滋味，除了肉燥以外鮮蝦、肉骨茶、蔥燒牛肉風味也隨消費者的經驗創新更多吃法。根據量販店的銷售統計，統一麵長期坐穩泡麵霸主的地位，尤其肉燥麵一年賣超過一千萬包，能夠屹立不搖的秘訣，就是靠著最經典的台灣在地滋味，專屬麵體淋上特製醬汁，經油炸工藝後產生濃郁香氣，沖泡烹煮後，每一口都是滿口盈香，承載著記憶中最美好的味道，是消費者最熟悉的台灣美味，就如同網友所說，「只要買統一麵，隨著心情調味，怎麼變化都好吃。」

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▲經典品牌「統一麵」數十年如一日，經典封面圖樣深植跨世代族群的心，但吃法卻擁有多變樣貌。（圖／品牌提供）
▲經典品牌「統一麵」數十年如一日，經典封面圖樣深植跨世代族群的心，但吃法卻擁有多變樣貌。（圖／品牌提供）

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